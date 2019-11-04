Как, согласно науке, правильно гладить кота

04.11.2019 11:20

Многие из нас любят дружелюбных кошек, которым, казалось бы, нравится, когда их гладят. Но в ту же минуту они вскакивают и удирают от нас, или даже хуже - кусают.

В такой момент легко всё скинуть на непокладистый темперамент животного, но, скорее всего, это происходит потому, что мы просто гладим их неправильно.

Чтобы понять почему кошки могут по-разному реагировать на такое проявление ласки, нам нужно узнать немного больше о происхождении и одомашнивании этих животных. Известно, что предком домашней кошки был степной кот (Felis silvestris lybica) — этот подвид и сейчас встречается в некоторых районах Африки, Азии, Закавказья и Казахстана.

Впервые домашние кошки, более всех похожие по генам на степного кота, появились 9000 лет назад в захоронениях, обнаруженных на территории современной Турции. Примерно тогда дикие кошки «пронюхали», что им выгоднее жить рядом с людьми, где всегда имеются запасы пищи, рядом с которыми в изобилии водятся грызуны. Хотя это может показаться достаточным количеством времени для того, чтобы вид полностью адаптировался к изменившимся социальным потребностям, кошки на самом деле социально развиваются до сих пор. Домашние кошки демонстрируют относительно скромное генетическое отклонение от своих предков, а это означает, что их мозг, вероятно, все ещё настроен думать как мозг дикого кота.

Когда дело доходит до взаимодействия человека с кошкой, характеристики и поведение человека играют важную роль. Наша личность, пол, область тела животного, к которой мы прикасаемся, и то, как мы обычно обращаемся с кошками, влияют на их реакцию. В то время как одни коты могут агрессивно реагировать на нежелательный физический контакт, другие могут просто терпеть наши знаки внимания в обмен на выгодные для них условия — еду и комфортное проживание, например.

Научный сотрудник Лорен Финка (Lauren Finka) из Исследовательского университета в Ноттингеме, специализирующаяся на поведении животных, считает, что ключ к успеху состоит в том, чтобы предоставить кошкам возможность самим контролировать ситуацию. Они указывают, хотят они контакта или нет, и предпочитают определённые участки на теле, которые можно гладить, а которые нет.

Большинству кошек нравится, когда их гладят в области лица: у основания ушей, под подбородком и в области щёк. Области, которые совершенно точно следует избегать, сосредоточены на спине, животе и у основания хвоста. Кроме того, удержать кошку на руках получится дольше, когда сама кошка, а не человек, будет инициировать контакт.

Признаки «довольной» кошки:

• Хвост держится в вертикальном положении и она подходит сама;

• Мурлыкает и «разминает» вас передними лапами;

• Осторожно помахивает хвостом в воздухе;

• Расслабленная поза;

• Слегка толкает вас своей головой во время паузы, когда вы её гладите.

Признаки недовольства:

• Отворачивает голову от вас;

• Остаётся пассивной, практически не двигается;

• Чрезмерное моргание или резкие повороты головы;

• «Подёргивание» кожи на спине;

• Резкие и частые помахивания хвостом;

• Прижимает уши;

• И, конечно же, кошка ударяет вас лапой или кусает.

Источник: https://from-ua.com