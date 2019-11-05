Все рубрики раздела
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу 14:09
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?16:45
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год
Новый год 2020 поможет помечтать. 5 самых действенных способов сделать желание реальным, назвал эксперт Роман Абрамов. Выбрав нужный метод число желаний можно увеличить до 12, пишет versiya.
Скоро наступит Новый год 2020, его хозяйкой станет стальная белая Крыса. Важно не только правильно накрыть стол, одеться, нарядить ёлку, но и подготовиться к торжеству.
Эзотерик Николай Крупской раскрыл ТОП-5 «железных» способов загадать желание на Новый 2020 год, которое сбудется. Первый способ подойдёт для студентов и любителей авантюр. Заключается в том, что загадать желание нужно письменно. На листике бумаги написать, что человек хочет и под бой курантов нужно съесть его и успеть проглотить, запив шампанским. Немного смешной и странный способ воплощать мечты в реальность, но им часто пользуются студенты и молодёжь.
Второй способ получить желаемое — «детский». Суть заключается в написании письма Деду Морозу. Считается, хорошим методом записывать желаемое на лист и отправлять в сказочную страну. Не только малыши верят в этот способ, но находятся и взрослые, которые не прочь загадать желание незнакомцу.
В ТОП-5 «железных» способов загадать желание на Новый 2020 год попал и испанский метод. Его суть скрывается в виноградной лозе. Испанцы считают, говорит эзотерик, что виноград это символ домашнего очага и уюта. Поэтому, чтобы задобрить стальную белую Крысу идеально будеть съесть 12 виноградинок, пока бьют куранты. Таким способом можно загадать одно или 12 желаний, подчёркивает эксперт.
Четвёртую ступень получает в ТОП-5 японский метод. Японцы перед новогодней ночью дарят друг другу даруму. Это кукла-неваляшка без нарисованных глаз. Эзотерик подчёркивает, что получив даруму, нужно раскрасить один глаз и при этом загадывать желание. А второй глаз — когда задуманное сбудется. Заключает список исконно русский способ загадать желание, которое «железно» сбудется.
«Под бой курантов написать на листике желание сжечь, а пепел в бокал — выпить. Тогда желание точно материализуется», — уверяет эзотерик Николай.
Верить ли в силу новогодней ночи, пирамидальной ёлки и магии неизвестно, но можно испытать самому любой метод эксперта. Если же что-то не сбудется — будет весело, и будет что вспомнить.
Теги: Донбасс, елка, шампанское, желание, Новый год
- Главные ёлки городов Донецкой области (ФОТО)
- «Прибiг сховатись заїнько - ялиноньки нема»
- Помощник Путина приложил руку к попытке переворота в «ЛНР»
- В Мариуполе 15-летняя девушка впала в алкогольную кому из-за шампанского
- Мариуполь завален непроданными елками
- Путин в ловушке, переворот готовят самые близкие: фатальные подробности
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО13:55
- В ОРДЛО проверяют готовность больниц к принятию раненых членов НВФ13:32
- Причастен к пыткам пленных: В Украине отказались судить «прокурора ЛНР»12:51
- В Донецке острая нехватка работников ЖКХ11:51
- В районе н.п. Петровское обнаружено безоткатное орудие боевиков «ДНР»10:49
- В ОРДО выросли цены на газ, бензин и дизельное топливо10:30
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным10:08
- Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен08:10
- На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины: где велся вражеский огонь07:49
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- «Их просто отодвинули, как презервативы!» Роман Цимбюк высмеял заявление Царева14:42
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- Microsoft перевела работников на четырехдневку14:15
- У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу 14:09
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО13:55
- Динамо Загреб – Шахтер: букмекеры прогнозируют ничью13:45
- В ОРДЛО проверяют готовность больниц к принятию раненых членов НВФ13:32
- Пономарь назвал крупный провал Зеленского: "В Москве открывают шампанское"13:11
- Причастен к пыткам пленных: В Украине отказались судить «прокурора ЛНР»12:51
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу 14:09
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?16:45
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»