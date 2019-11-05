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Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы
Каждый родитель желает лучшего будущего своему ребенку. Астрологи считают, что фундамент для удачной судьбы можно заложить уже при выборе имени. Эксперты перечислили имена, которым будет благоволить символ 2020 года — Металлическая Крыса, пишет versiya.
Мальчики, рождённые в год Крысы, отличаются хитростью, склонностью к наукам, и артистизмом. Проявить это в полной мере смогут люди по имени Константин, Тимур, Владимир, и Пётр. В то же время, не рекомендуется называть ребёнка Андреем, Алексеем, и Антоном — эти имена могут вступать в конфликт с покровителем года, считают астрологи.
Женское счастье будет ждать девочек по имени Злата, Варвара, Кира, Ульяна, и Римма. Эти имена позволят сгладить склонность к эгоизму, и развить в ребёнке артистичную натуру. Для будущих прагматиков и хранительниц семейного очага подойдут имена Татьяна, Мария, Кристина, и Ксения. Кроме того, удачный новый год может способствовать людям, названным в соответствии с месяцем рождения. Астрологи назвали благоприятные детские имена для начала года Крысы — в январе имена Анастасия, Елена, Агния, Леонид и Пётр считаются благоприятными.
Стоит отметить, что детское имя может быть не первым в роду, — называя наследника в честь бабушки или дедушки, вы усилите положительное влияние звёзд. Вместе с тем, «правильное» имя может лишь поспособствовать успеху, а его залог лежит в тщательном воспитании человека — самое «неудачное» имя не сможет испортить судьбу упорного и трудолюбивого ребёнка.
Теги: Донбасс, дети, имя, знаки Зодиака
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