Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы

05.11.2019 22:30

Каждый родитель желает лучшего будущего своему ребенку. Астрологи считают, что фундамент для удачной судьбы можно заложить уже при выборе имени. Эксперты перечислили имена, которым будет благоволить символ 2020 года — Металлическая Крыса, пишет versiya.

Мальчики, рождённые в год Крысы, отличаются хитростью, склонностью к наукам, и артистизмом. Проявить это в полной мере смогут люди по имени Константин, Тимур, Владимир, и Пётр. В то же время, не рекомендуется называть ребёнка Андреем, Алексеем, и Антоном — эти имена могут вступать в конфликт с покровителем года, считают астрологи.

Женское счастье будет ждать девочек по имени Злата, Варвара, Кира, Ульяна, и Римма. Эти имена позволят сгладить склонность к эгоизму, и развить в ребёнке артистичную натуру. Для будущих прагматиков и хранительниц семейного очага подойдут имена Татьяна, Мария, Кристина, и Ксения. Кроме того, удачный новый год может способствовать людям, названным в соответствии с месяцем рождения. Астрологи назвали благоприятные детские имена для начала года Крысы — в январе имена Анастасия, Елена, Агния, Леонид и Пётр считаются благоприятными.

Стоит отметить, что детское имя может быть не первым в роду, — называя наследника в честь бабушки или дедушки, вы усилите положительное влияние звёзд. Вместе с тем, «правильное» имя может лишь поспособствовать успеху, а его залог лежит в тщательном воспитании человека — самое «неудачное» имя не сможет испортить судьбу упорного и трудолюбивого ребёнка.