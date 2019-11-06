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Почему нельзя венчаться в субботу

06.11.2019 21:02
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Почему нельзя венчаться в субботу

Люди все чаще решают связать себя узами брака и принять Таинство венчания. Венчание - это великое церковное Таинство, через которое супруги получают Благодать Божию. 

Венчание в церкви не совершается по вторникам и четвергам, потому что предстоящая ночь - постная. По этой же причине не совершается венчание в субботу, ибо эта ночь на воскресенье посвящена Богу.

Также, таинство брака не совершается в Великопостный период, начиная с мясопустной субботы.

Источник: podrobnosti.ua 



Теги: Донбасс, религия, церковь, венчание
 
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