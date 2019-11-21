Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага

21.11.2019 14:30

Только 20% людей имеют так называемые «идеальные ноги». У этих людей форма стопы достаточно правильная, поэтому им не требуется дополнительная поддержка.

Однако для большинства из нас необходима ортопедическая обувь для предотвращения боли, а также для поддержания и исправления проблем, связанных со стопами. Человеческие стопы – уникальны. При каждом шаге задействовано 26 мышц и костей, а также 7 суставов. При совместной работе стопа находится в правильном положении, а это напрямую влияет на здоровье. В случае неправильного развития стопы у человека может развиваться плоскостопия, вальгусная деформация стопы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата, а также других важных систем организма. Именно для того, чтобы этого не случилось ортопеды рекомендуют носить специальную обувь как только появляются малейшие намеки на проблемы со ступнями.

Для чего нужна ортопедическая обувь?

Отсутствие необходимой поддержки стопы может привести к таким болезненным проблемам, как подошвенный фасциит или плоскостопие. Со временем дискомфорт, вызванный этой проблемой, может ограничить мобильность. К сожалению, чем дольше заболевание не лечится, тем больше будет усугубляться боль и дискомфорт. Ортопедическая обувь помогает в восстановлении потерянной функции ступни, снятии усталости и болевых ощущений при наличии плоскостопии, шпоры, вальгусной деформации стопы, бурсите, а также других заболеваниях. Такая обувь помогает откорректировать положение стоп как взрослого человека, так и ребенка.

Виды ортопедической обуви

Ортопедическая обувь для детей и обувь для взрослых того же назначения бывает профилактической и лечебной. Профилактическая ортопедическая обувь помогает установить правильную походку, а также помогает предотвратить плоскостопие. А вот лечебная обувь предназначена для борьбы с уже имеющимися заболеваниями стоп. Также такая обувь бывает для детей и для взрослых. Ортопедическая обувь для детей помогает правильно сформировать свод стопы. Такой вид обуви назначает ортопедолог, он же определяет какой вид обуви нужен ребенку, а также сколько ее необходимо носить. Ортопедическая обувь для взрослых также назначается специалистами. Она призвана распределять нагрузку и давление на стопы, предотвращая тем самым утомление и отек ног. Также ортопедическая обувь различается по видам заболеваний опорно-двигательной системы. Например, существует антиварусная обувь, которая отличается особо твердой подошвой и жесткими задниками для лучшей постановки стоп. Существует также обувь для диабетической стопы. Такая обувь производится с бесшовной подкладкой, что не давит на стопу, из наивысшего качества материалов. Ортопедической обувью считается и та обувь, что применяется в послеоперационный период. Она снимает напряжение с любого отдела стопы благодаря своей структуре. Такой вид обуви носят не только те, у кого есть проблемы со стопами, но и те, чья работа связана с постоянными нагрузками на ноги: врачи, продавцы, повара и т.д.

Как выбрать и где купить?

Выбирая ортопедическую обувь, лучше обращать внимание на обувь известных брендов. Она наверняка изготовлена в соответствие со всеми стандартами качества и в производстве используют только качественные материалы. Очень большую роль играет место, где можно купить ортопедическую обувь. Например, магазин Рідні Медтехника в Киеве предлагает своим покупателям недорого купить ортопедическую обувь известных брендов. Изделия также можно приобрести в Интернете, но с интернет-магазинами также стоит быть аккуратным. Проверенным на сегодняшний день является интернет-магазин medtechnika.com.ua. Там, кстати, часто бывают разнообразные скидки как на обувь, так и на другие товары для здоровья. Специалисты рекомендуют иметь минимум 2 пары такой обуви на каждый сезон.

Следите за здоровьем своих ног, ведь ноги – это наша опора и фундамент!