Нормандская встреча – без капитуляции

17.12.2019 09:30

На прошлой неделе в Париже произошло событие, на которую украинцы возлагали немалые надежды и о результатах которой должны незаурядные опасения. Президент Владимир Зеленский встретился с лидерами Франции, Германии и России в нормандском формате. Иностранные издания уже оценили результаты переговоров как гораздо успешнее, чем ожидалось. О чем говорили участники встречи и удалось Зеленскому получить дипломатическую победу?



Прекращение огня и разведения войск

По данным прессслужбы президента Украины, «нормандская четверка» поддержала прекращении огня до конца 2019 года. При этом стороны договорились о разработке и внедрении обновленного плана по разминированию «на основании решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года», а также об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения. Мандат СММ ОБСЕ будет расширен с 12-часового до круглосуточного наблюдения на всей оккупированной территории.

«Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе должна быть в состоянии использовать все возможности мандата (от 21 марта 2014) и иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата», – говорится в выводах Парижского саммита.

«Нормандская четверка» кроме прочего подтвердила решение Трехсторонней контактной группы по разведению техники и войск еще на трех участках до марта 2020 года.

«На уловки Кремля, например, по разведению сил по всей линии разграничения – Зеленский не пошел», – прокомментировала заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.



Обмен «всех на всех»

Безусловным достижением переговоров в Париже эксперты называют договоренность об обмене пленными по формуле «всех на всех» до конца года. По словам представительницы Украины в ТКГ Валерии Лутковской, украинская сторона имеет подтвержденный список из 77 украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«77 человек – это то количество лиц, которое мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека)», – уточнила Лутковская.

При этом СБУ насчитывает 245 незаконно заключенных украинцев на территории ОРДЛО. Поэтому согласование списков на обмен продолжается. Подробно об этом будет оговорено на заседании ТКГ в Минске 18 декабря.



Принятие «формулы Штайнмайера»

Накануне парижского саммита в Киеве и других украинских городах прокатилась волна акций против внедрения «формулы Штайнмайера». Но, несмотря на опасения, никакой капитуляции в Париже не произошло. Стороны договорилась «инкорпорировать «формулу Штайнмайера»в украинское законодательство согласно версии, согласованной нормандской четверкой и Трехсторонней контактной группой». Однако толкование этой формулы в итоговом документе нет, равно как нет фиксированной даты проведения выборов на оккупированном Донбассе.

«Я подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ на основе Копенгагенских критериев», – отметил Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, он настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля над государственной границей, разоружения боевиков и вывода всех российских войск и техники из Донбасса. Без выполнения этих условий выборы в ОРДЛО невозможны. Поэтому эти вопросы снова будут обсуждаться на нормандской встрече через 4 месяца.

Основополагающие принципы украинской позиции остаются неизменными: нет федерализации, поступкам территориями и внешнему влиянию на вектор развития государства.

Политологи оценивают результаты нормандской встречи положительно. «Зеленский держался хорошо и говорил в общем то, что хотела услышать украинская аудитория, – написал в Фейсбуке эксперт-международник Алексей Кафтан и добавил:«Говорил даже больше – вспомнил о Крыме, отрицал возможность федерализации, вспомнил о примате безопасности над политикой, собственным примером продемонстрировал, что русскоязычный не тождествен русскому. Натыкал прозрачных шпилекза неполностью возвращенные катера и буксир».

По мнению главы Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, чуть ли не наибольшим успехом парижской встречи является сам факт возобновления переговоров, ведь последний раз «нормандская четверка» собиралась три года назад. Поэтому сегодня мирный путь решения конфликта наконец разблокирован.