В интернете или лично: как лучше считать украинцев?

17.12.2019 10:00

В декабре в Оболонском районе Киева и Песковской ОТГ Киевской области началась пробная перепись населения. Госстат тестирует методику и механизмы сбора информации. Между тем Кабмин проводит «электронную» перепись и обещает завершить ее уже до конца года. Зачем переписывать украинцев и можно ли заменить традиционные опросы электронным подсчетом, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.



В рамках традиции

Традиционная перепись населения собирает информацию о возрасте, поле, дате и месте рождения людей, семейных отношениях, гражданстве, этническом происхождении, семейном положении, образовании, источников доходов, занятости, миграционной активности и тому подобное. Эту информацию фиксируют специальные переписчики, которые ходят по домам. Все данные собираются анонимно, а затем тщательно анализируются социологами.

«Страна – это не территория, не банки и не бизнес, хотя все это очень важно; страна – это прежде всего люди, их качество и продолжительность жизни, уровень образования, статус на рынке труда, источники доходов, состав семьи, количество детей, определение своей этнической принадлежности, родной язык», – отметила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Предварительно Государственная служба статистики собиралась провести всеобщую перепись населения с 10 ноября по 23 декабря 2020 года. Для этого она планировала привлечь 100 тысяч переписчиков с планшетами. Опросы должны были проводиться в электронной и традиционной формах. То есть украинцы смогли бы предоставить информацию о себе онлайн или же ждать личного визита переписчиков.

Собственно, на перепись населения в госбюджете заложили 3,431 млрд грн. Львиная доля этих денег предназначалась на оплату работы переписчиков, остальные – на компьютерное оборудование и программное обеспечение, обработку результатов. Впрочем, сейчас в правительстве решили сэкономить и провести электронный опрос.



Электронная инициатива Дубилета

В конце ноября министр Кабинета министров Украины Александр Дубилет предложил посчитать украинцевс помощью электронных реестров. Идея министра заключается в том, чтобы собрать анонимную информацию у мобильных операторов (о количестве и местонахождении пользователей), данные из реестров Пенсионного фонда (о пенсионерах) и ЗАГСов (о детях). Затем провести «калибровочные» социологические опросы (например, о количестве SIM-карт у одного человека) и вставить информацию в математическую модель.

Дубилет убежден, что этот метод позволит получить результаты очень быстро – уже к концу этого года – и удовлетворит основной запрос министерств. Прежде всего – это количество жителей, их пол и возраст.

«Мы приняли непростое решение, пока мы традиционную перепись проводить не будем, потому что банально в бюджете на это нет денег. Мы смотрели, как можно выкрутиться из этой ситуации, и разработали достаточно, как мне кажется, крутую методику, которая позволит ответить на 95% вопросов, которые есть у заказчиков традиционной переписи», – заявил он.

По словам Дубилета, электронная перепись потребует из бюджета 1,4 млрд грн – на 2 млрд меньше, чем традиционная.

Электронную перепись поддержал министр цифровой трансформации Михаил Федоров и президент Владимир Зеленский.

«Мы начинаем сейчас программу переписи населения. Он (Александр Дубилет, – ред.) нашел путь, чтобы сэкономить для бюджета страны около 2-3 миллиардов гривен. Вы видите, есть все-таки выгода, когда молодые на «ты» с инновационными штуками различными», – отметил Зеленский в видеообращении к украинцам.



Мнение социологов

Во многих странах Европы перепись населения происходит на основе данных различных цифровых реестров. Эти реестры охватывают всех жителей страны и исключают возможность посчитать человека дважды. При этом дополнительные демографические данные получают через выборочные опросы. Так что электронная перепись не является чем-то уникальным.

Однако эксперты сомневаются, что украинские реестры смогут обеспечить такую же точность и широту данных, как средства традиционной переписи. В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины электронную перепись Дмитрия Дубилета называют «оценкой численности населения косвенным методами» и отмечают, что для дальнейших социологических исследований эта информация будет слишком приблизительной.

«Без переписи наши ошибки будут не 2-3%, как сейчас, а 6-7%, и на следующих выборах мы скажем, что ваша партия получила, скажем, 10 плюс минус 7 процентов, то есть от 3% до 17%», –отметил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.



Зачем переписывать украинцев?

В любом из вариантов –традиционном или электронном – перепись населения остро необходима сегодня. Ведь последний раз украинцев считали еще в 2001 году. С тех пор структура украинского населения существенно изменилась. Сегодня неизвестно, сколько людей эмигрировало за границу, сколько переехало из оккупированных Россией территорий, какая настоящая занятость населения и тому подобное.

Пока Госстат считает, что в стране в среднем проживает 41,89 млн человек. Впрочем, по мнению экспертов, количество украинцевна самом деле гораздо меньше.

Точная и подробная информация о населении – это залог эффективного государственного управления и распределения бюджета между регионами. Перепись позволит скорректировать социальную политику (начисления пенсий, субсидий и т.п.), а также перенаправить средства в те области, которые в них действительно нуждаются.

Кроме того, точный подсчет граждан поможет удалить «мертвые души» из избирательных списков, а следовательно, избежать фальсификаций на следующих выборах. Поэтому эксперты надеются, что власть прислушивается к советам социологов и не ограничится только электронной переписью украинцев.