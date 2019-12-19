Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность

19.12.2019 12:00

Современные гаджеты давно перестали быть дорогим аксессуаром. Теперь без них невозможно представить учебу, отдых, работу или общение с друзьями. Прекрасным выбором для совмещения этих функций станет планшет. В нашем материале мы расскажем вам, на какие критерии обращать при выборе устройства и где купить планшет в Украине до 1000 грн.



Как выбрать недорогой гаджет

Выбрать недорогой и хороший планшет — задача не из легких. Однако существует ряд параметров, на которые стоит обратить внимание при покупке:

Выбирайте разрешение экрана не ниже 1280х720 пикселей.

IPS или Amoled матрица для яркой сочной картинки.

Для обычных задач подойдет любой двух- или четырехъядерный процессор. Более мощные понадобятся только профессиональным дизайнерам или фотографам.

1 Гб оперативной памяти хватит для повседневного использования и просмотров видео.

Выбирайте аккумуляторы емкостью от 4000 мАч. Такие девайсы будут работать в фоновом режиме весь день.

Наличие дополнительных функций будет приятным бонусом: карта памяти, выход в интернет, камера.



Где купить планшет до 1000 гривен

На сайте компании Киевстар вы сможете купить планшет в Украине до 1000 грн. Также клиентам доступны:

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