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Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность
Современные гаджеты давно перестали быть дорогим аксессуаром. Теперь без них невозможно представить учебу, отдых, работу или общение с друзьями. Прекрасным выбором для совмещения этих функций станет планшет. В нашем материале мы расскажем вам, на какие критерии обращать при выборе устройства и где купить планшет в Украине до 1000 грн.
Как выбрать недорогой гаджет
Выбрать недорогой и хороший планшет — задача не из легких. Однако существует ряд параметров, на которые стоит обратить внимание при покупке:
Выбирайте разрешение экрана не ниже 1280х720 пикселей.
IPS или Amoled матрица для яркой сочной картинки.
Для обычных задач подойдет любой двух- или четырехъядерный процессор. Более мощные понадобятся только профессиональным дизайнерам или фотографам.
1 Гб оперативной памяти хватит для повседневного использования и просмотров видео.
Выбирайте аккумуляторы емкостью от 4000 мАч. Такие девайсы будут работать в фоновом режиме весь день.
Наличие дополнительных функций будет приятным бонусом: карта памяти, выход в интернет, камера.
Где купить планшет до 1000 гривен
На сайте компании Киевстар вы сможете купить планшет в Украине до 1000 грн. Также клиентам доступны:
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Теги: Украина, цена, Киевстар, планшет
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- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
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- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
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