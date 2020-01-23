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Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы
С 20 января зрители спутниковых антенн потеряют доступ к 23 украинским каналам. Их сигнал будет закодирован. Почти шести миллионам украинцев придется либо платить за просмотр, либо искать альтернативу. Какие каналы исчезнут из свободного доступа и почему? На эти вопросы попытались ответить эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Какие каналы закодируют?
Спутниковый сигнал своих каналов закодируют четыре крупнейшие медиагруппы: StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup и «Медиа Группа Украина». Всего из свободного доступа исчезнут 23 спутниковых канала: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце», «1+1», «2+2», ТЕТ, «Плюсплюс», «УНИАН», «Бигуди», «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм», «Украина», НЛО ТВ, «Индиго TV».
Каналы будут закодированы системой условного доступа Verimatrix. Это американская бескарточная система, которую невозможно сломать или «перепрошить». В медиакомпаниях понимают, что не все пользователи перейдут на платные услуги. Но считают, что это правильная долгосрочная стратегия развития.
«Количество тех, кто готов платить за качественную услугу в Украине, как и во всем мире, растет. Радует, что наших зрителей интересуют именно национальные каналы топ-6 телеканалов («Украина», «1+1», ICTV, СТБ, Новый канал и «Интер») – это тот ключевой продукт, в котором нуждается большинство», – убежден директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.
Стоит отметить, что под кодирование попадет только развлекательное спутниковое телевидение. Информационные спутниковые каналы останутся, как и раньше, бесплатными. В частности, открытым будет государственное и общественное вещание – «Первый», «Культура», «Рада», UA TV.
Почему закрывают сигнал?
Эксперты называют несколько причин кодирования спутникового сигнала украинскими медиагруппами. Прежде всего – это вопрос лицензионных прав и безопасности. Поскольку каналы покупают лицензированный контент только для территории Украины, то должны обеспечить его распространение только в пределах границы. Между тем открытый спутниковый сигнал позволяет смотреть программы не только украинцам, но и соседним странам. В частности, это касается западных фильмов, сериалов, спортивных трансляций и различных развлекательных шоу.
Еще одной причиной кодирования спутниковых каналов являются обязательства медиагруп перед провайдерами, которые предоставляют ТВ-услуги. Именно провайдеры заинтересованы в том, чтобы развлекательных каналов не было в свободном доступе.
«Сейчас рынок платного телевидения принадлежит провайдерам. И они нам указывают путь, которым этот рынок может развиваться. Кодирование спутника – одно из их требований», – рассказал Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital&PayTVStarLightMedia.
По его словам, чем больше медиа разовьют этот рынок, тем больше перспектив будут иметь для производства контента.
Среди других причин кодирования эксперты называют также борьбу с пиратством. По их мнению, это поможет положить конец незаконным ТВ-сервисам, которые ретранслируют продукты без разрешения владельцев. Собственно, за рубежом практически нет чисто бесплатного телевидения.
Что делать владельцам спутниковых антенн?
Владельцы спутниковых антенн могут или дальше смотреть оставшиесябесплатные каналы, или купить тюнер для декодирования, или же выбрать альтернативу.
Чтобы смотреть дальше СТБ или «1+1» придется купить специальный тюнер со встроенной системой кодирования Verimatrix. В интернет-магазинах его можно приобрести за 1099 грн. На нем должна быть обязательная маркировка «УТБ» («Украинское телевидение»). После этого нужно подключиться к официальным посредникам – XtraTV или Viasat– и выбрать удобный абонентский пакет. Например, XtraTVимеет 7 пакетов. Самый дешевый – 55 грн/мес., самый дорогой – 189 грн/мес. В то же время Viasat предлагает 5 тарифных пакетов, стоимость которых колеблется от 69 до 249 гривен в месяц.
Другие варианты – выбрать один из альтернативных способов просмотра ТВ. В частности, это может быть цифровое эфирное вещание (Т2). Для этого нужно приобрести антенну и тюнер для приема цифрового сигнала.
Также можно подключить кабельное телевидение. Сегодня крупнейшими провайдерами являются компании «Триолан» и «Ланет». Из-за переформатирования медиарынка в новом году они повысили цену на свои услуги. Стоимость месячного пакета в «Триолане» выросла с 70 грн до 96 грн. В «Ланете» самый дешевый пакет стоит 59 грн/мес., хотя в компании предупредили о росте тарифа до 90 грн.
В качестве альтернативы спутниковому ТВ эксперты советуют также интернет-телевидение, которое дает возможность смотреть фильмы и передачи на различных устройствах и в любых местах. Это так называемые IPTV и ОТТ-платформы. Самыми популярными сервисами являются Megogо (от 80 грн / мес.) и Oll.tv (от 79 грн / мес.). Также в Украине приобретает популярность американский Netflix, месячная подписка на который стоит около 212 грн.
Стоит отметить, что изменения коснутся только тех, кто смотрит спутниковое телевидение. Для зрителей эфирного ТВ все останется по-старому. А зрителей кабельного телевидения ждет рост тарифов.
Теги: Украина, телевидение, кодирование
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