Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?

10.02.2020 19:00

В начале февраля в Украине заработала программа кредитования малого бизнеса «5-7-9%». Еще до ее старта правительство получило более 17 тысяч заявок предпринимателей, а 3 февраля государственный банк выдал первый кредит. Как стать участником программы и от чего зависит кредитка ставка, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Кто может стать участником программы?

Каждый украинец, который хочет открыть собственное дело, или имеет бизнес с доходом до 50 млн грн в год, может подать заявку на получение кредита. Для этого нужно заполнить анкету на сайте 5-7-9.gov.ua и ждать обратной связи.

Согласно условиям программы, бизнес, который претендует на кредит, должен иметь государственную регистрацию как юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель (ФЛП). Также обязательно, чтобы участники предприятия и его конечный владелец были резидентами Украины. Действующие предприятия должны быть прибыльными последние 4 квартала, а новые – иметь обоснованный бизнес-план.

Кредиты выдаются в гривне на срок до 5 лет, максимальная сумма – 1,5 млн грн. Собственный взнос должен составлять не менее 30% проекта для нового бизнеса, 20% – для действующего бизнеса. Также заемщик должен будет подумать о кредитном залоге, адекватном запрашиваемой сумме кредита.

Использовать кредит можно только на инвестиционные цели: покупку нового оборудования или ремонт помещения. Важно, что заемщик, согласно условиям программы, обязуется подавать ежеквартальную отчетность по количеству наемных работников и ряду экономических показателей.

Какие кредитные ставки?

Процент по кредиту зависит от размера бизнеса: 5% годовых – если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места, 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн. При этом предприниматель может снизить ставку благодаря созданию рабочих мест. Ставка снижается на 0,5% за каждое созданное рабочее место, но не может быть меньше 5%.

Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко отмечает, что бизнес очень долго не имел возможности получать дешевые кредиты, поэтому востребованность программы не вызывает сомнения. Собственно, успешный старт программы уже отметил президент Владимир Зеленский.

«Со вчерашнего дня в банке выстраиваются очереди предпринимателей. Кто-то хочет строить, кто-то – обрабатывать дерево, а кто-то открывает ветеринарную клинику. Говорят: ставки – для людей. Услышать это было главным для меня. Надеюсь, эта программа привлечет наш бизнес оставаться в Украине, а тех, кто уехал –вернуться домой», –отметил глава государства во время посещения главного офиса «Укргазбанка».

Сейчас участниками программы являются государственные банки: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк. Чтобы программа не была убыточной для банков, государство компенсирует часть процентной ставки на кредиты, которые будут выдавать банки.

«Можно подумать, что подобные программы с низкой доходностью будут внедряться государственным банкам, но нет – мы уже сейчас общаемся с большим количеством частных банков, в том числе с иностранным капиталом», – уверяет директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

Помощь начинающим

Важно помнить, что именно банки будут проверять заявки и кредитную историю и принимать решение, выделять ли кредит. Однако даже если банк откажет, предприниматель может доработать свой бизнес-план, пройти обучение и обратиться повторно.

«Ни один человек, который обратится за получением кредита, не останется без обратной связи. У нас уже создана система, которая поможет посмотреть на свой бизнес-план критично, переосмыслить, доработать и прийти за получением ресурсов во второй раз», – отмечает премьер-министр Алексей Гончарук.

Для предпринимателей программа предусматривает возможность бесплатного обучения, а также помощь в составлении бизнес-плана. На портале есть соответствующий раздел, в котором можно пройти обучение онлайн или узнать об учебных мероприятиях в своем регионе.

Всего в 2020 году на программу предусмотрено 2 млрд гривен. В правительстве прогнозируют, что за год будет выдано более 50 тысяч доступных кредитов и создано до 90 тысяч новых рабочих мест. Сейчас программа доступных кредитов рассчитана на пять лет. В то же время в зависимости от эффективности и спроса со стороны предпринимателей ее могут расширить.