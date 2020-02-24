«Украинский центризм». Что это значит?

24.02.2020 17:00

На съезде 15 февраля правящая партия «Слуга народа» объявила себя «украинскими центристами». Это событие сразу заинтересовало журналистов и политологов, ведь знать идеологию правящей политической силы – значит понимать, какие перспективы ждут государство в будущем. Именно идеология отражает партийную позицию по общественно-политическим и экономическим вопросам в государстве, определяя путь его развития. Как «центризм» отразится на жизни граждан и какую идеологию поддерживают украинцы, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Между правыми и левыми

Обычно политиков определяют по принадлежности к левому или правому крылу. В экономическом измерении – это движение от социализма к радикальному капитализму. «Левые» и «правые» могут быть как авторитарными, так и либеральными, порождая много оттенков: социал-демократы, социал-либералы и тому подобное.

Центризм в политике – это промежуточная позиция между правыми и левыми движениями. Центризм характеризуется умеренными и компромиссными действиями, без радикальных шагов. Другими словами, это формально нейтральная позиция между демократическими и консервативными силами. Если проанализировать заявление председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко, то «украинский центризм» вполне укладывается в рамки этого определения.

«Мы можем стать партией активного центризма, который мотивирован на всестороннее и непрерывное развитие Украины. Это центризм, который обеспечивает выполнение нашей программы ... это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм. Но это креативный центризм, и это «украинский центризм». Мы предлагаем закрепить это на уровне устава, осуществить определенные действия, чтобы ввести этот термин в современный политологический пространство. Украинский центризм как идеология партии «Слуга народа», – отметил Александр Корниенко во время съезда партии.

Стоит заметить, что в мае 2019-го Руслан Стефанчук назвал партию «Слуга народа» либертарианской. Впрочем, через несколько месяцев тогдашний глава политсилы Дмитрий Разумков отметил, что для социальной сферы эта идеология не работает.

Политический и экономический векторы центризма

«Украинский центризм», по мнению экспертов, не обещает украинцам политических или экономических потрясений. Радикальных шагов от нынешней власти ожидать не стоит. В то же время это не означает, что государственный курс будет ограничен только этой идеологией.

По словам Александра Корниенко, «Слуга народа» является патриотической партией и остается на подпорках национализма, «когда речь идет о защите границ нашего государства». То есть в этом аспекте политсила тяготеет к правым взглядам. Хотя «слуги» лишены присущего националистам авторитаризма. Глава политсилы называет своих однопартийцев гуманистами, «когда речь идет о защите прав человека на жизнь».

В то же время «Слуга народа» имеет много либеральных планов, в частности, завершение экономических реформ, которые не смогла осуществить предыдущая власть.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос рынка земли. Это либеральная реформа? Да. Ни одна из политических сил не решилась на открытие рынка земли. Большая приватизация –это либеральная реформа? Либеральная», – отметила заместитель председателя фракции«Слуга народа»Евгения Кравчук.

Также в «украинской центризме» есть щепотка социализма. «Слуга народа», подобно левым партиям, обещает поддерживать социально уязвимое население: пенсионеров, ветеранов и тому подобное. Таким образом, отмечают эксперты, можно ожидать, что власти не будут сокращать социальные выплаты, а наоборот будут обеспечивать их рост.

Идеологические предпочтения украинцев

Социологический опрос «Центра Разумкова» предыдущих лет показал, что 58% украинцев являются центристами, 23% – «левыми» и 18% – «правыми». При этом центристы распространены на всей территории государства. Националистических взглядов больше на западе страны, а «левых» – на востоке.

Также ряд исследований фиксирует склонность граждан к «левым» идеологиям. Но анализ ответов населения свидетельствует, что чаще всего «левые» взгляды украинцев заключаются в «социалке». О комплексной идеологии речь не идет. Люди убеждены, что государство должно гарантировать бесплатное образование и медицину, пенсии и тому подобное. Однако в других вопросах те же респонденты занимают «правую» (рыночную) позицию.

По словам политологов, украинцы в основном выбирают партии не по их идеологии, а за лидерами, которые им импонируют. В отличие от США или Великобритании, где общество поляризовано по политическим предпочтениям, в Украине нет такого четкого распределения.

«Персонализированные партии набирают больше голосов избирателей и пользуются большей поддержкой (финансовой, медийной) кланов», – убежден политический философ Михаил Минаков.

Впрочем, эксперты считают, что плюрализм вкусов украинцев является положительным моментом. Это дает надежду на развитие и появление новых, перспективных политиков.