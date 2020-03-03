Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?

03.03.2020 17:00

В ноябре прошлого года депутаты приняли в первом чтении законопроект о свободном рынке земли. Президент Владимир Зеленский призвал парламент быстро доработать документ и завершить реформу. Но работа над ним растянулась на несколько месяцев. Когда обновленный проект наконец попал в парламент, то оброс огромным количеством правок. Как продвигается земельная реформа, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Закон о земле на старте

Отмена земельного моратория было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Команда президента сразу начала работать над соответствующим законом. И в октябре подала первую редакцию документа в Верховную Раду.

Сначала законопроект предлагал открыть рынок земли для украинцев с 1 октября 2020 года, а для иностранцев – с 2024-го. В документе были прописаны ограничения по владению землей: не более 210 га в одни руки. При этом объемы угодий не должны были превышать 35% в пределах общины, 8% – области и 0,5% – государства.

Перед рассмотрением законопроекта в первом чтении глава государства встретился с монобольшинством, чтобы убедить поддержать этот документ. И 13 ноября 240 народных избранников проголосовали «за». Документ почти полностью поддержала президентская партия, тогда как оппозиция выступила против.

Принятие законопроекта вызвало ожесточенные дискуссии как в политической, так и экспертной среде в Украине и за рубежом. Они касались в основном вопросов продажи участков иностранцам, а также концентрации земли в одних руках.

Ко второму чтению документ был доработан с учетом экспертных замечаний. Президент Зеленский назвал его одним из самых лояльных в мире: «Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет», – отметил он.

Между двумя чтениями

В новой редакции законопроекта (№2178-10) право собственности на с/х земли смогут приобретать граждане Украины, отечественные компании, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, участниками которых являются только граждане Украины и/или государство и/или территориальные общины. Также документ позволяет покупать землю территориальным общинам и государству.

Новацией этой версии проекту стала норма о возможности приобретать право собственности на участки банкам и кредитным учреждениям. То есть фермеры могут использовать землю в качестве залога для кредита, а банки могут взимать эти участки в случае неуплаты займа. Впрочем, согласно документа, такие земельные участки должны быть отчуждены банками и кредитными учреждениями на торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности.

Эксперты утверждают, что такое нововведение пойдет на пользу развития малого и среднего фермерства, который наконец сможет взять ссуду.

«[Это изменение] фактически открывает доступ к банковскому кредитованию как для операций по купле-продаже земельных участков, так и аграрному сектору в целом. Особенно важной эта смена является для малых и средних производителей, для которых земельные участки являются едва ли не единственным активом для использования в качестве залога», – считает эксперт Денис Низалов, директор проекта«Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине» Киевской школы экономики.

В новой версии закона концентрация земли в одних руках значений уменьшена. Общая площадь земельных участков в собственности гражданина или компании не может превышать 10 000 гектаров. То есть аграрные холдинги не смогут выкупить все угодья.

Также в проекте запрещено покупать землю россиянам или компаниям, которые связаны с РФ. Иностранцы не будут иметь доступ к украинскому рынку земли. Они будут допущены только при условии положительного решения украинцев на референдуме.

Когда финиш?

Против открытия рынка земли традиционно выступают ВО «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За жизнь». Также не поддерживают этот проект «Европейская Солидарность» и «Голос», утверждая, что он не защищает фермеров и землевладельцев. После первого чтения оппозиция подала в законопроект почти 4500 правок. После обсуждения в аграрном комитете их количество было сокращено до 4018. Большинство из них (3632) поступили от ОПЗЖ.

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак назвал эти поправки «законодательным спамом» для задержки рассмотрения законопроекта. По словам главы профильного аграрного комитета Рады Николая Сольского, 80% правок дублируют друг друга, а содержательных поправок – только 11. Чтобы ускорить процедуру принятия законопроекта, комитет объединил эти правки в 9 блоков, выделив в каждом по одной системной правке. Впрочем, оппозиция не согласились рассматривать документ по сокращенной процедуре, и Верховная Рада начала рассматривать все поправки по очереди. За шесть дней работы депутаты успели пройти 1505 правок.

По словам народного депутата от «Слуги народа» Павла Фролова, в среднем нардепы тратят полторы минуты на одну поправку. По подсчетам народного избранника, если парламент будет дальше работать в таком темпе, то рассмотрение поправок продлится еще 6,5 пленарных недель – до второй половины мая.

Стоит заметить, что парламент не может голосовать ни за один другой документ, пока не закончит рассматривать земельный закон. Как рассказал председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сейчас на повестке дня есть много других важных вопросов, в частности ратификационных, а также ряд экономических и антикоррупционных законов, которые нужно принять.

«И сейчас это все, к сожалению, отодвинуто на задний план, потому что мы рассматриваем законопроект (о рынке земли, – ред.). Мы обращаемся к политической ответственности всех коллег по парламенту, возможно, к политическому совести, что мы можем найти способ, как мы этот закон можем рассмотреть быстрее»,–отметил Корниенко.

В марте Верховная Рада будет работать две недели в режиме пленарных заседаний. Смогут ли депутаты ускорить процесс, пока никто не прогнозирует. Между тем, украинские и зарубежные эксперты отмечают, что Украина должна поскорее запустить земельную реформу.