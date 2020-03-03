Ковшовые элеваторы: виды и классификация

03.03.2020 18:00

Для обеспечения непрерывной подачи или погрузки значительного объёма сыпучих материалов используются ковшовые элеваторы (нории). Их работа основана на принципе водяного колеса, который в течение долгих веков применялся на мельницах.

Основными сферами применения ковшовых элеваторов является химическая, комбикормовая, металлургическая, цементная промышленности, а также сахарные и пищевые комбинаты, зернохранилища.



Особенности конструкции

Ковшовые элеваторы позволяют непрерывно вертикально подавать мелкие материалы. После захвата внизу ковшами материала посредством конвейерной ленты или цепи груз поднимается вверх по прямоугольной шахте на необходимую высоту. После прохождения по горизонтальному патрубку, ковшовая нория поворачивается, содержимое в ней высыпается, а сам элеватор возвращается вниз в опрокинутом состоянии.

Ковшовые конвейеры состоят из таких конструктивных частей:

• привод;

• приводная головка;

• цепь или резинотканевая лента;

• ковши;

• промежуточные секции;

• натяжная секция.

Привод состоит из муфты, электродвигателя, редуктора и останова, который предотвращает вращение ленты в противоположном направлении. Приводная головка, которая приводит в действие барабан, расположена вверху конвейера.

Чтобы ковшовый элеватор безотказно служил на протяжении продолжительного времени, требуется следить за равномерностью подачи сыпучих материалов, чтобы не перегружать конструкцию.



Разновидности подъемных механизмов

Ковшовые нории для подачи сыпучих материалов классифицируются по нескольким признакам:

• тип тяговых элементов: ленточный, цепной элеватор;

• скорость перемещения: тихоходный или быстроходный;

• расположение ковшей: расставленные, сомкнутые.

Тихоходные нории способны развивать скорость до 1 м/сек. Быстроходные модели могут развивать скорость до 4 м/сек, а в их конструкцию входят расставленные мелкие или глубокие ковши. Вне зависимости от типа конструкции и скорости передвижения ленты, элеваторы могут иметь высоту до 60 метров.