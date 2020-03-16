Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»

16.03.2020 16:00

1 марта в Украине было запущено президентскую программу «Большое строительство». По ее плану в течение 2020 году в стране должны построить и капитально отремонтировать сотни школ, детских садов, больниц и стадионов. На какие средства финансируется проект и каким регионам ждать масштабных строительных работ, узнавали наши эксперты.

Планы строительства и ремонта

Перед стартом программы Министерство развития общин и территорий определило, что следует построить и отремонтировать в первую очередь. Вместе с местными властями в каждой области был согласован перечень объектов, в которых область нуждается в этом году. Приоритет предоставляли приемным отделением экстренной помощи, детским садам и школам. Отдельно руководители областных госадминистраций согласовали с «Укравтодором» перечень дорог, которые планируют строить в рамках финансирования Дорожного фонда.

Всего в нынешнюю программу «Большого строительства» попало 236 школ, 155 детских садов, 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней, 422 медицинские амбулатории и 169 спорткомплексов по всей Украине. Также программа предусматривает строительство и ремонт 6500 километров дорог государственного и местного значения.

Реализовывать программу будут за счет государственного бюджета, государственного фонда регионального развития и местных бюджетов. Бюджет дорожных работ составит рекордные для Украины 107 млрд гривен. На ремонт и строительство дорог государственного и международного значения предусмотрено 85 млрд гривен, остальные средства пойдут на региональные дороги. Часть суммы выделят из средств, которые «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» по итогам Стокгольмского арбитража.

Дорожное строительство

В правительстве говорят, что теплая погода позволила начать дорожные работы раньше, чем было запланировано. Уже несколько недель продолжается строительство на трассах Житомир – Черняхов, Киев – Чернигов, Киев – Знаменка. Стартовало строительство первой бетонной дороги в Украине Днепр – Решетиловка, которое в начале марта посетил Президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил необходимость в этом году завершить строительство всей дороги, включая 29 км полотна в Днепропетровской области.

«Мы договаривались, что в 2020 году мы эту историю закончим. Вся дорога – это не только Полтавская область. Дорогу нужно завершить. Это – амбициозный план», – сказал глава государства.

Всего в Полтавской области планируют обновить более 95 км дорог. Кроме того, в области происходит реконструкция пяти детских садов, четырех стадионов, в планах построить еще один новый стадион и спортивный комплекс. Продолжается достройка восьми приемных отделений больниц, а также завершается строительство нового корпуса Полтавского областного клинического кардиологического диспансера.

Ход строительства от столицы до маленькой общины

В общем масштабное строительство охватило уже всю страну. Координатор Национальной программы «Большое строительство» Юрий Голик отчитывается, как ведутся работы в разных регионах Украины от Киева до маленькой общины. Так, в Авангардовской ОТО Одесской области строят новый детский сад, а также старшую школу на 240 мест. Начальная школа в населенном пункте есть, но дети постаршевынуждены ездить в школу в Одессу и в Беляевский район.

«В школе 542 ученика. Две смены. Реконструкция школы позволит обучения всех детей в одну смену. Один корпус построен в 1897 году. Второй в 60-х годах прошлого века. Сейчас здесь строится новый корпус, где будут классы и актовый зал, которого в школе нет», – рассказывает Голик.

В Киеве строительные работы продолжаются в Деснянском, Соломенском районах, а также на Троещине. Местные власти обещают сдать все три новых детских сада в этом году. Так же до конца года должно быть завершено строительство нового корпуса больницы Охматдет.

Юрий Голик уточняет: «Уже летом в Охматдетебудет работать еще несколько новых отделений, а операций по трансплантации костного мозга будет проводиться в четыре раза больше. Максимально ускорили все, что возможно, чтобы закончить строительные работы здесь уже 31 марта».

Идет строительство и в Донецкой области. По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, до конца года планируют построить пять стадионов, пять школ, пять детских садов, одиннадцать опорных больниц и жилье для переселенцев. Новые детсады появятся в Бахмуте, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Мариуполе, обновленные школы –в Добропольском и Никольском районах, Мариуполе, Селидово и Новогродовке. Как отмечают в правительстве, кроме общих источников финансирования, таких как государственный фонд регионального развития, отдельно для Донбасса предусмотрены средства европейских доноров.

В команде проекта отмечают, что нынешнее строительство отличается от прошлых лет своим комплексным подходом, очень конкретными сроками и общей ответственностью как государственной, так и местных властей. Насколько новый подход оправдает себя, можно будет увидеть в конце года.