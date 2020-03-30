Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?

30.03.2020 18:00

Из-за пандемии коронавируса более 100 стран мира закрыли учебные заведения на карантин. Украина – не исключение, с 12 марта все школы и университеты работают дистанционно. Пока учебные заведения закрыты до 24 апреля, но окончательную дату окончания карантина в правительстве пока не называют. Как украинские учителя осваивают цифровые инструменты обучения и что делать с подготовкой к ВНО, исследовали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Учителя уходят в сеть

Дистанционное обучение в школах Украины очень неоднородно. В зависимости от качества интернета, цифровых навыков учителя и технических средств у школьников обучение на расстоянии может быть очень разными. Как рассказывают сами родители, немало учителей воплощают отдаленное обучение с помощью групп в Viber, куда сбрасывают задания. Кто-то идет путем видеоконференций через Skype, другие публикуют список заданий на сайте школы. Самые современные выбирают различные ресурсы для дистанционного обучения, вроде Googleclassroom.

Однако на практике большинству учителей часто не хватает знаний и навыков для выбора онлайн-инструментов. Чтобы у учителей был ориентир, как организовать свою работу в новых условиях, Министерство цифровой трансформации запустило бесплатный онлайн-курс об организации дистанционного обучения.

Образовательный сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей» уже доступен на сайте Дія (osvita.diia.gov.ua). Его цель – познакомить учителей с современными сервисами удаленной работы, показать, как их можно использовать в учебном процессе.

«Сервисы видеосвязи не решают проблему, так как с помощью них ты можешь только провести урок. А тебе еще нужно поставить задачу, провести оценивание, дать обратную связь ученикам, коммуницировать параллельно с родителями. Поэтому мы показываем учителям различные варианты сервисов, а они для себя выбирают наиболее удобный», – объясняет заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Онлайн-курс содержит 6 видеороликов с участием педагогов и экспертов. Спикеры объясняют алгоритмы общения учителей и учеников на период дистанционного обучения, а также специфику использования сервисов: GoogleClassroom, MicrosoftTeams, CiscoWebex, Zoom, ClassDojo, Classtime.

Еще одним инструментом в помощь учителям должны стать видеоуроки. Так, по инициативе Президента Владимира Зеленского, с апреля в Украине стартует проект «Всеукраинская школа онлайн».

«Важный момент –это дистанционное образование во время карантина. Наша задача как государства обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью, в понедельник, 6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн. В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины», – пояснил президент.

Сейчас лучшие педагоги страны записывают видеоуроки по различным предметам для 5-11 классов. По словам президента, школьники смогут смотреть уроки на Facebook и Youtube. Кроме того, их каждое утро будут транслировать украинские телеканалы.

При этом Зеленский отмечает, что несмотря на смену формата работы, зарплата педагогов не изменится.

«Всем работникам в сфере образования рекомендовано перейти на дистанционную форму работы. Средняя заработная плата на время карантина будет сохранена и выплачена», – заверил Президент.

Полезные советы и подготовка к ВНО

Работники сферы образования говорят, что несмотря на все усилия преподавателей, на период карантина большая ответственность за обучение детей возлагается на родителей. Карантин – это не каникулы, поэтому именно родители должны организовать уроки дома. Важно еще в начале карантина правильно построить рабочий день ребенка. Правило номер один – соблюдать режим дня и баланса учебы и отдыха.

Кроме того, образовательные эксперты советуют не только выполнять домашние задания, но и обратить внимание на дополнительные онлайн-сервисы для обучения. Особенно это будет полезно учащимся старших классов, которые готовятся к ВНО.

Так, 17 марта Министерство образования и науки запустило онлайн-курсы по подготовке к ВНО. Лекции по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины транслируют на телеканале «Рада» и YouTube-канале Минобразования. В то же время образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рекомендует обратить внимание на образовательные онлайн-платформы Prometheus и EdEra. Prometheus, например, имеет более 100 бесплатных онлайн-курсов для дистанционного обучения и курсы подготовки к ВНО.

В МОН отмечают, что готовиться к ВНО стоит, ведь оно состоится даже в случае продолжения карантина. Уже сейчас министерство подготовило несколько сценариев развития событий.

«Если дети вернутся к учебе 24 апреля, как предполагается сейчас, то пробное ВНО может проходить в мае. Основная сессия состоится в конце июня – начале июля. Если же вернутся в июне, тогда мы готовы проводить основную сессию в июле или начале августа. В случае невыхода школьников на обучение основная сессия может состояться в августе или сентябре. Сроки вступительной кампании будут перенесены», – объясняет и.о. министра образования науки и Украины Любомира Мандзий.

Окончательное решение будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. За актуальной информацией о переносе сроков ВНО можно следить на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

В то же время, учитывая продление карантина, министерство уже отменило государственную итоговую аттестацию для 4 и 9 классов.

Как и большинство отраслей в условиях пандемии, украинское образование вынуждено приспосабливаться к новым условиям. В то же время карантин может стать не только испытанием для учебного процесса, но и возможностью освоить современные цифровые сервисы.