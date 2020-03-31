От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?

31.03.2020 09:00

Одна за другой страны мира закрыли границы, введя жесткий карантин против распространения коронавируса. Власти призвали граждан не выходить на улицу без необходимости и ограничить социальные контакты. Страны, которые замедлили со строгими мерами – Италия, США, Испания,– сегодня страдают от стремительной вспышки болезни. Сопоставим ли украинский карантин с другими мерами в мире, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Запоздалый карантин в Европе

Сегодня Италия, Испания и Германия входят в пятерку стран с наибольшим количеством больных COVID-19. Италия стремительно приближается к отметке в 100 000 инфицированных, ежедневно теряя сотни своих граждан. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 10 000 итальянцев. В большинстве – пожилые люди.

Подобная ситуация и в Испании. Там более 80 000 случаев заражения, из которых почти 7000 летальных. Такие быстрые темпы распространения коронавируса эксперты объясняют, в частности, бездействием власти в начале эпидемии. По мнению эпидемиологов, распространение инфекции можно было сдержать, если бы страны сразу ввели карантин. Итальянцы осознали это только на собственном горьком опыте.

«Все, что возможно, необходимо закрыть», – призвал другие страны заместитель министра здравоохранения Италии ПьерпаолоСилери, который сам переболел COVID-19.

Сейчас в Италии закрыты все производства и фабрики, которые не производят критически важные товары. Выходить из дома можно только в супермаркет, аптеку, к врачу, на работу или помочь пожилым родственникам или соседям. Нарушителям грозит от 400 до 3000 евро штрафа. Полиция уже составила десятки тысяч протоколов за пребывание вне дома без веской причины.

В Испании также все закрыто на карантин. За пренебрежение правилами полиция может оштрафовать на сумму от 100 до 30000 евро и даже на год бросить за решетку.

В конце концов, большинство стран Западной Европы ввело ограничения из-за пандемии COVID-19. Даже Великобритания и Нидерланды, которые не хотели ограничивать своих граждан, запретили публичные мероприятия и закрыли школы, торговые центры, кафе, спортзалы, библиотеки, детские площадки и тому подобное.

Во Франции пошли еще дальше. Чтобы выйти на улицу, нужно заполнить специальный формуляр. Заниматься спортом на улице можно только один раз в день не более часа, бегать не далее, чем 1 км от места жительства. Правительство объявило о закрытии открытых рынков, хотя в селах местные префекты могут позволять их работу. Нарушение правил карантина наказывается штрафом от 135 до 3700 евро или до 6 месяцев заключения.

В Германии, несмотря на большее количество больных, чем во Франции, карантин менее строгий. Закрыты общепиты, парикмахерские, косметические салоны и тому подобное. Школы и садики тоже не работают. В общественных местах запрещено собираться более, чем 2 людям. Организации, которые работают, должны соблюдать правила гигиены для работников и посетителей. Остается разрешенными работа, помощь другим и занятия спортом на свежем воздухе.

Во всех этих странах работает общественный транспорт, хотя и с меньшей интенсивностью. В то же время Словения и Хорватия остановили движение автобусов, трамваев и поездов.

Стоит заметить, что с 18 марта внешние границы ЕС и Шенгенской зоны закрыты для иностранцев как минимум на 30 дней. Ограничения не касаются граждан, имеющих право на жительство в ЕС, а также дипломатов, сотрудников посольств, медработников и экспертов, которые помогают справиться с пандемией.

Чрезвычайная ситуация в Украине

По сравнению с другими европейскими странами количество больных COVID-19 в Украине до сих пор невелико. Украина не повторила ошибку Италии и объявила двухнедельный карантин еще 12 марта – сразу после появления первых положительных тестов на коронавирус. А 25 марта, учитывая серьезность ситуации, Кабинет министров продлил сроки до 24 апреля. Более того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации, создав штаб против распространения COVID-19 во главе с главным санитарным врачом Виктором Ляшко. По словам Президента Владимира Зеленского, чрезвычайная ситуация является временным правовым режимом, «который консолидирует работу всех органов власти и одновременно не ограничивает конституционные права граждан».

С 28 марта Украина полностью закрыла пассажирское сообщение с другими государствами, а также внутри страны. Въезд иностранцев запрещен, а украинцы могут пересекать границу только автомобилем или пешком (в определенных пунктах пропуска). При этом приезжие из зоны заражения COVID-19 подлежат изоляции в течение 14 дней.

Кроме того, дальше продолжается карантин в учебных заведениях. Общественный транспорт перевозит ограниченное количество пассажиров. Массовые собрания людей запрещены, поэтому не работают торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, а также магазины с товарами не первой необходимости. В то же время в селах, где нет магазинов, торговые площадки могут работать дальше по решению местных властей. За нарушение требований карантина предусмотрен штраф от 17 до 34000 гривен.

Глава государства обещает не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. С одной стороны, власть готовит пакет жестких мер по противодействию спекулянтам, а с другой – государственную поддержку для бизнеса и граждан, пострадавших от ограничительных мер.

«Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных на коронавирус. Это болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому ми должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий: 25% процентов больных коронавирусом. Третий – более 50% одновременно больных короновирусом», – обратился Владимир Зеленский к украинцам.

В Министерстве здравоохранения уже определили больницы первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19. Сейчас это 240 медицинских учреждений по всей стране. Госпитализировать будут только пациентов с тяжелыми симптомами: несбиваемойтемпературой выше 38 градусов и затрудненным дыханием. Если симптомы коронавируса легкие, то больные должны позвонить своему семейному врачу.

По информации ведомства, во всех областях созданы мобильные бригады, которые берут у пациентов с подозрением на COVID-19 образцы на проведение лабораторных исследований. Бригады выезжают на вызов семейного врача, экстренной помощи или других медработников. В Минздраве отмечают, что людям с симптомами COVID-19 не могут отказать в проведении тестов. Обо всех случаях отказов ведомство просит сообщать на областную горячую линию Минздрава.