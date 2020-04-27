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Что нужно знать о переводе юридических документов
Перевод юридических документов является одним из самых востребованных направлений в среде переводчиков из-за того, что подобный вид запроса включает в себя постоянную работу с документами, которые необходимы для путешествий, оформления различных сертификатов, справок, дипломов, и так далее. Достаточно представить себе обычную туристическую поездку или посещение научной конференции за пределами страны и Вам уже потребуется предоставить внушительный список документов для юридического перевода. Более того, к данной категории также относится перевод учредительных документов для тех юридических лиц, которые занимаются оформлением рабочих вопросов или готовятся к выходу на международную арену.
Чем отличается юридический перевод?
Самым главным отличием является тот факт, что при запросе на юридический перевод Вы уже держите в руках определенный документ, который представляет собой Ваши личные интересы или интересы компании, которую Выпредставляете. Как правило, речь идет о юридическом документе и сам перевод должен быть в полном соответствии с правовым полем и законодательством. Именно на этом этапе очень важно понять все требования и досконально изучить язык назначения и саму страну для которой предназначен перевод. На практике это значит, что для Великобритании или Австралии Вам потребуется использовать специфическую терминологию, которая не используется в США. Профессионалам в области юридического перевода хорошо известны данные моменты, но в большинстве случаев все же приходится рассчитывать на дополнительную помощь юриста.
Но что же делать, если такой возможности нет и Вам необходимо перевести Ваши личные документы, судебные решения, свидетельства или запрос на получение редкого сертификата? В данном случае самым лучшим решением будет собрать всю имеющуюся у Вас информацию и обратиться к экспертам, которые являются носителями языка и на должном уровне знают законодательство своей страны. На сайте https://thewordpoint.com/services/translation-service можно узнать детали различных услуг в области юридического перевода и оформления, а также получить более детальную консультацию касательно понимания требований того или иного случая.
Как понять, что юридический перевод мне подходит?
Почти во всех случаях многое зависит от объема и специфики документа. При использовании языка бизнеса, многие исполнители сами предлагают услугу почти подстрочной проверки документа в присутствии самого заказчика и юриста компании. В том случае, если речь идёт о сертификате или документе более личного характера, Вы должны попросить переводчика предоставить устный обзор перевода или же потребовать более подробный глоссарий. Если же содержание договора вызывает дополнительные вопросы, помощь личного юриста неизбежна. На данном этапе содержимое юридического перевода, как правило, проверяется обеими сторонами на предмет соответствия.
Теги: документы, переводчик, юридическая консультация
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- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
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- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину
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