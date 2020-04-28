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Волонтеры против COVID-19
Ограничения, которые государство ввело из-за коронавируса, стали вызовом для каждого украинца. Чтобы помочь самым уязвимым, во многих городах стали создавать антикризисные штабы. Бизнес, власть и неравнодушные граждане объединили усилия против коронавируса. Кто и кому помогает, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Продукты для пенсионеров
Пенсионеры, которых в Украине более 11 млн,– все в группе риска пандемии COVID-19. Государство пытается поддержать их финансово, однако для многих людей этого недостаточно. Они нуждаются в помощи с доставкой продуктов и лекарств или даже с покупкой необходимого. К счастью, такую поддержку сейчас оказывают благотворительные организации. Например, благотворительный фонд «Стареньки» заботится о тысячах одиноких пенсионеров, состоящих на учете в центрах социальной помощи и получающих пенсию менее 2700 гривен. Организация работает в Киеве, Днепре и Львове. Во время карантина фонд расширил круг подопечных, обеспечивая продуктовыми наборами тех, кто в этом нуждается.
«Там (в продуктовом наборе, – ред.) Три вида круп – макароны, гречка и овсянка. Это может варьироваться: манка или что-то другое. Также сюда входят 2 рыбные консервы, консервированная фасоль, сахар, мед, шоколадка, два вида обычного печенья и одно – вкусненькое, литр подсолнечного масла. Такой набор стоит от 340 до 370 гривен: в зависимости от того, какие продукты берете», – рассказала волонтер фонда Александра Мулькевич.
В то же время благотворительный фонд «Жизнелюб» вместе с Rozetka и «Новой почтой» организовал доставку «подвешенных» продуктов. Каждый желающий может купить одиноким пенсионерам продукты на 225 грн, оплатив их доставку. Программа работает в Киеве, Днепре и Львове.
В Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Львовской, Житомирской и Полтавской областях пожилым людям помогает организация Let'sHelp. В принципе в каждом городе появились инициативы, которые поддерживают пенсионеров. Их контакты можно узнать в локальных группах в соцсетях.
Забота о бездомных
Люди, живущие на улице, перед коронавирусом практически беззащитны. Они не могут соблюдать правила гигиены. Более того, из-за карантина им сложно находить подработку и еду. Чтобы поддержать бездомных, международный благотворительный фонд «Каритас» запустил музыкальную инициативу #СлухайВдома. Сделать пожертвование можно на сайте caritas.ua или отправив СМС на номер 88010.
Также бездомным, пенсионерам и людям с инвалидностью помогает «Сообщество Святого Эгидия». Оно раздает бесплатные обеды, а также обеспечивает людей, оказавшихся на улице, мылом, антисептиками, масками и антибактериальными салфетками.
Также, несмотря на карантин, кормят бездомных волонтеры «Молодежь за мир» и «Помоги бездомному». Раздачу проводят в масках и с соблюдением дистанции. Кроме еды, бездомные получают лекарства, средства гигиены, одежду и обувь.
Защита военных
В Вооруженных силах зафиксировано уже 38 случаев заболевания накоронавирус. По словам командования, чтобы противостоять распространению болезни, на передовой дезинфицируют блиндажи и всю технику, которая проезжает через блокпосты. Впрочем, по словам военных, часто им не хватает индивидуальных средств защиты – масок, перчаток и антисептиков.
Бороться с коронавирусом ВСУ помогают благотворительный фонд «Вернись живым» и другие волонтеры. Они уже передали на фронт 125 экспресс-тестов и тысячу наборов для ПЦР-тестирования.
«Несколько недель назад мы закупили защитные костюмы, антисептики, перчатки, очки, маски и организовали быстрый процесс передачи всего военным медикам, чтобы они могли свободно чувствовать себя, когда будут работать с потенциальными больными», – рассказал менеджер фонда Андрей Римарук и добавил, что средства защиты получили также те, кто дежурит на блокпостах.
По словам волонтеров, их цель – не допустить распространения коронавируса на фронте, а для этого очень важно своевременно выявлять инфицированных.
Усиление медиков
Едва ли не в самой большой поддержке от государства и граждан нуждаются сейчас работники сферы здравоохранения. По данным Минздрава, по состоянию на 27 апреля в Украине на Covid-19 заболело 1 749 медиков. Они не могут уйти на карантин, как остальные украинцы, поэтому ежедневно подвергаются опасности. Помочь им можно, присоединившись к одной из благотворительных инициатив.
«Украинская биржа благотворительности» (ubb.org.ua) запустила программу сбора средств «Защитим Украину от COVID-19». Организация планирует закупить четыре устройства для исследования клеток крови и 3 тысячи защитных костюмов и масок для медиков.
Также средства на защиту врачей и необходимое оборудование для больниц собирают благотворительные фонды «Твоя опора», «Центр помощи», «ДоброДий», «Антикризисный штаб в Одесской области» и другие. В частности, фонд ZagoriyFoundation планирует приобрести 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Подробный перечень, на что пойдут деньги, можно найти на сайтах и страницах фондов в Facebook.
Кроме того, «Львовский Кластер IT» запустил проект Unitedforhealth, чтобы купить 100 тысяч экспресс-тестов для жителей Львова и области. В рамках проекта был разработан чат-бот для медицинского персонала, чтобы отслеживать результаты тестирования львовян.
Эксперты отмечают, что без поддержки волонтеров и предпринимателей Украине было бы намного сложнее преодолевать нынешний кризис. И власть это прекрасно понимает. Именно поэтому президент Владимир Зеленский лично поблагодарил благотворителей в одном из своих обращений: «Спасибо социально ответственному бизнесу и нашим волонтерам, которые помогают всем, чем нужно», – подчеркнул он.
Каждый может присоединиться к благотворительности, поддержав указанные фонды или любую другую инициативу.
Теги: Украина, помощь, волонтер, COVID-19
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