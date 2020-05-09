Медреформа «вторички»: работа над ошибками

09.05.2020 15:00

В апреле в Украине изменился подход к финансированию специализированных больниц. Медучреждения перешли на принцип «деньги следуют за пациентом». Больницы стали автономными единицами, которые напрямую заключили финансовые договора с Национальной службой здоровья в рамках Программы медицинских гарантий. Впрочем, успешная в первичном звене система дала сбой во вторичной и третичной. И теперь президент призывает правительство и парламент исправить ошибки. Что произошло и какое будущее ждет медицинскую сферу, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Что случилось?

Под конец апреля в СМИ начали появляться различные истории врачей, которые получили меньшую зарплату или оказались под угрозой сокращения из-за медреформы. Резонансным стало сообщение о недофинансировании на 20% Киевской городской психиатрической больницы им. Павлова, что может привести к увольнению 455 работников из 1400. Подобная ситуация в Одесском тубдиспансере и Центре экстренной медицинской помощи Запорожской области, а также многих других узкопрофильных заведениях. По данным аудита Минздрава, дефицит финансирования сейчас имеют 984 больницы из 1747, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Многочисленные обращения врачей в соцсетях и забастовки больниц заставили вмешаться в ситуацию президента. Вечером 4 мая он заявил, что врачи со всей Украины просят его о помощи из-за старта второго этапа реформы.

«Из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 000 медиков и закрыто 332 больницы. Почти 1000 больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы», – заявил Владимир Зеленский и призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов.

«Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление», – добавил глава государства.

Почему больницы получили меньше денег?

Согласно реформе, в апреле была запущена программа медицинских гарантий, которая состоит из 27 пакетов услуг. Это – хирургические операции, роды, помощь при инсульте и инфаркте и тому подобное. Каждую услугу, которую предоставляет медучреждение, оплачивает Национальная служба здоровья.

В 2020 году на программу медгарантий государство выделило 72 млрд грн, которые были распределены в зависимости от возможностей медучреждений. То есть больницы с большим количеством специализированных услуг были профинансированы лучше, в некоторых случаях вдвое по сравнению с прошлым годом. Например, Лубенская (43 млн 62 тыс. грн в 2020 г. против 20 млн 950 тыс. грн в 2019 г.) иРешетиловская (9 млн 465,3 тыс. грн в 2020 г. против 4 млн 735 тыс. грн в 2019 г.) больницы Полтавской области. В то же время медучреждения, которые не смогли оптимизироваться или перепрофилироваться, получили с 1 апреля меньше денег.

«Есть три типа медучреждений. Первый – сильные финансово и с точки зрения медицинского оснащения, которые выиграли от медреформы. Второй – слабее, в частности и потому, что руководитель больницы – далеко не всегда хороший менеджер. И третий – это медучреждения-иждивенцы, пострадавшие заслуженно», – считает руководительница НСЗУ Оксана Мовчан.

По ее словам, до старта реформы НСЗУ предлагала областям разработать планы развития больниц, которые оказались под угрозой недофинансирования. В частности, оценить, сколько инвестиций могут добавить местные власти. Однако НСЗУ успела обсудить это только с руководителями четырех областей – Луганской, Донецкой, Ровенской и Волынской.

Что дальше?

Минздрав собирается добавить средства медицинским учреждениям, которые оказались под угрозой закрытия или сокращения штата. В ведомстве также заявляют, что увеличат зарплаты медиков. При этом министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что не собирается сворачивать реформу.

«Наоборот, ее (медреформу, – ред.) надо реализовывать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при ее планировании ошибки. Уже в этом году все медицинские учреждения должны получить финансирование не менее, чем в прошлом. Нужно повышение зарплат врачам и среднему медицинскому персоналу второго и третьего звена – это более 400 тысяч медиков», – отметил Степанов.

По его словам, главным закупщиков медицинских услуг останется НСЗУ. При этом с 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно профинансированы первичная и экстренная медицинская помощь, острые инфаркт миокарда и инсульт в стационаре, а также 4 пакета для лечения COVID-19.

Чтобы разработать справедливые тарифы на медицинские услуги, с 11 мая также начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры. Эксперты определят способность и эффективность госпитальной сети, а также разработают государственные стандарты оказания медицинской помощи.

Кроме того, чтобы повысить зарплаты 435 тысячам медиков, с 1 июля 2020 года будет дополнительно выделено 11 млрд грн из госбюджета. Более того, парламентский Комитет здоровья нации настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения в 2021 году вдвое, до 6% ВВП. В Минздраве уверяют, что медицинская реформа в измененном виде сделает медицинские услуги более доступными и качественными.