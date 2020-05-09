Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?

09.05.2020 14:00

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но уже с 11 числа начнутся послабления. Такой шаг позволяет сделать стабильная ситуация по больным коронавирусом. Ежедневный прирост колеблется от 300 до 550 человек. Если эпидемия пойдет на спад, можно будет отменить больше ограничений, но пока речь идет только о первом этапе. Кому позволят работать и при каких условиях, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Кому разрешили работать?

Еще в конце апреля правительство представило план снятия карантина. Согласно ему, выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых начинается 11 мая. Речь идет о частичных послаблениях для бизнеса, чтобы украинская экономика смогла запуститься. Президент Владимир Зеленский признает негативное влияние карантина на экономику, но отмечает большую опасность от болезни.

«Потери от него (карантина, – ред.) – болезненные. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности – катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни – это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно поэтапное, и первое смягчения состоится 11 мая», – отмечает глава государства.

На первом этапе украинцы могут гулять в парках, скверах и зонах отдыха, посещать детские и спортивные площадки на улице. Разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов, а также обслуживание клиентов на вынос. Могут открыться музеи, библиотеки, салоны красоты, парикмахерские, адвокатские и нотариальные бюро, стоматологии. Также могут открыться непродовольственные магазины в отдельных помещениях, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ.

В то же время работать можно только при соблюдении определенных условий: не более 1 человека на 10 кв.м площади помещения, обязательной санитарной обработки помещений дважды в день, работники и клиенты обязательно должны носить маски. Всем сотрудникам должны измерять температуру перед началом работы. Если она окажется выше 37,2 градуса – не допускать к работе. Летние площадки ресторанов должны обеспечить дистанцию не менее 1,5 метра между столами, с размещением не более двух человек за одним столиком. Салоны красоты и парикмахерские можно будет посещать только по записи, а в парках гулять группами не более трех человек.

Какие запреты останутся?

В правительстве отмечают, что ослабление карантина не означает его отмену. В дальнейшем запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, фудкорты и зоны развлечений ТРЦ, кинотеатры, спортзалы, фитнес-центры и прибрежные зоны отдыха. Так же с ограничениями будет работать общественный транспорт. Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что снятие ограничений на работу общественного транспорта может свести на нет все меры по сдерживанию коронавируса.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, транспорт будут запускать поэтапно в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Что касается работы метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, то ее восстанавливать будут уже на конечном этапе выхода из карантина. Междугороднее сообщение, по словам главы Кабмина, также пока не восстановят, работу наземного транспорта будут регулировать местные власти.

«Мы не видим возможности открыть междугородный транспорт. Городской транспорт будет ходить и дальше в тех режимах, в которых ходил. Уже мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта, об изменении его графика работы и, самое главное, о адаптивном режиме», – уточнил премьер-министр.

Городская власть будет принимать решение о «адаптивном карантине» в зависимости от ситуации в разных регионах. То есть если в отдельных регионах зафиксируют вспышки коронавируса, карантин будут усиливать именно в этих регионах, а не в стране в целом.

Когда закончится карантин?

В правительстве допускают, что карантин будет продлен и после 22 мая, но с послаблениями. По словам представителя Кабинета министров в Верховной Раде Василия Мокана, об окончании карантина можно будет говорить только летом.

«О полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня – в июле, а может, и в августе или сентябре – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости и смертности от коронавируса», – подчеркивает чиновник.

Уже сейчас понятно, что, даже несмотря на ослабление карантинных правил, украинцам еще долго придется жить с ограничениями социальной дистанции и обязательным ношением масок.

Стоит отметить, что по схожему сценарию поэтапного выхода из карантина развиваются события в Европе. Так, в странах с наибольшей вспышкой коронавируса, как Италия и Испания, гражданам разрешили гулять и заниматься спортом на улице, но только при условии соблюдения дистанции. Бары и рестораны так же работают только на вынос, а розничная торговля разрешена только в небольших магазинах.

Эксперты соглашаются, что карантин не является прихотью власти той или иной страны, а привязаны исключительно к эпидемиологической ситуации. Если эпидемия пойдет на спад, то Украина и Европа дальше будут снимать запреты. Если количество больных начнет увеличиваться, карантин могут снова усилить. Поэтому важно не пренебрегать правилами безопасности и помнить: чтобы карантин скорее закончился, важно не нарушать его сегодня.