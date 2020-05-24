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Цены под государственным контролем

24.05.2020 15:00
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Цены под государственным контролем

До конца карантина государство будет контролировать цены на продукты, лекарственные средства и медицинские изделия первой необходимости. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 18 мая.
В перечень социально значимых продуктов попали: гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия украинского производства, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, куриная тушка, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.
Под государственное регулирование также подпадают лекарства, которые используют для симптоматического лечения Covid-19. В частности, парацетамол, азитромицин, амоксициллин, ампициллин, цефтриаксон, моксифлокацин. Также антисептики: хлоргексидин, этанол, повидон-йод, средства на спиртовой основе и хлорсодержащие продукты.
Цены зафиксированы также на средства индивидуальной защиты: медицинские маски, шапочки, халаты, защитные костюмы, медицинские перчатки, маски для лица, защитные очки, респираторы, фартуки, бахилы, резиновые сапоги.
Контроль за ценами на продовольственные товары в период карантина осуществляет Госпродпотребслужба.
«Если цена на определенные продукты продавцом планируется повышаться, то учреждение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в службу. Государство будет выяснять причины роста цен в розничной торговле и иметь возможность влияния на цены, которые растут без экономического обоснования», – объясняет депутат «Слуги народа», член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Олег Тарасов.
Декларированию подлежит изменение розничных цен, и происходит оночерез официальный сайт Госпродпотребслужбы. Согласно постановлению, задекларировать повышение цен необходимо будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более, за 15 дней – в случае повышения на 10-15%, за три дня при повышении на 5-10%. В случае повышения цен без уведомления предпринимателей ожидает штраф.
Государственное регулирование цен будет действовать до окончания карантина. В правительстве уверяют, что стоимость самых необходимых продуктов больше не будет прыгать.



Теги: цена, продукты, ограничение, лекарства
 
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