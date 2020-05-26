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Все об индексации пенсий в 2020 году
В марте Президент Владимир Зеленский пообещал индексацию пенсий для пожилых людей. К началу мая правительство перечислило выплаты для почти 10 млн пенсионеров, и более чем 8 млн– получили надбавки. Насколько выросли пенсии и кто получил доплаты, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Коэффициент повышения
Индексация – это механизм повышения выплат, который позволяет частично или полностью возместить подорожание потребительских товаров и услуг. Впервые автоматическую индексацию пенсий провели в Украине в прошлом году, повысив выплаты около 10,3 млн пенсионеров.
Коэффициент индексации зависит от показателя инфляции и роста средней зарплаты по стране, из которой уплачены страховые взносы. В этом году Кабмин установил его на уровне 1,11. То есть при пересчете пенсий средний уровень зарплаты, по которому человек выходил на пенсию, будет повышен на 11%.
«Повышению на 11% подлежит только основной размер пенсии, поскольку пенсия состоит еще и из определенных повышений и доплат», – уточнила заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко.
Как пояснили в Пенсионном фонде, минимальная сумма повышения составляет 100 грн, даже если в результате перерасчета сумма доплаты получается меньше.
Также в фонде отмечают, что с 1 мая 2020 года общая сумма пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и сумм индексации не может быть меньше 2100 грн. Это касается женщин, имеющих страховой стаж 30 лет, и мужчин, имеющих 35 лет страхового стажа. В то же время средняя пенсия в Украине составляет 2710 грн.
Кому выплатили
По данным Пенсионного фонда, перерасчет пенсий был проведен для 9,9 млн пенсионеров, и 8,36 млн в результате получили повышение. В частности, под индексацию попали пенсии по возрасту, выслуге лет, инвалидности и потере кормильца.
Средняя сумма надбавки составила около 260 грн. Впрочем, почти у половины пенсионеров выплаты выросли на 100 грн (45%). Доплату от 100 до 400 грн получили 37,9% пенсионеров. В 6,1% пенсионеров пенсии повысились на сумму от 400 до 500 грн, в 5,6% – от 500 до 700 грн. Надбавку в размере от 700 до 1000 грн насчитали 3,1% пенсионеров. Наименьший процент (2,3%) составляют пенсионеры с самыми высокими доплатами – более 1000 грн.
Не попали под индексацию около 3,5 млн человек. Это – госслужащие, люди, которые продолжают работать, те, кто получает специальные пенсии (бывшие прокуроры и судьи) и максимальные пенсии. Также перерасчет не задел тех, кто получает социальную пенсию (за неимением страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту), а также тех, кто вышел на пенсию в 2019-2020 гг.
«Не было повышены пенсии пенсионерам, у которых средняя константа выше, чем предусмотрено правительственным постановлением. Если до сих пор такой показатель составлял 4404 гривны, увеличив его на 11%, средний стал составлять 4778 гривен», – пояснила Елена Бойко.
Стоит заметить, что в конце апреля все пенсионеры, которые имеют выплаты меньше 5000 грн, получили по 1000 грн одноразовой помощи. Кроме того, с 1 апреля людям старше 80 лет установили надбавку в 500 гривен.
Как отмечают власти, средства на индексацию и доплаты были взяты из Фонда борьбы с коронавирусом.
«Отдельно от средств Фонда (борьбы с коронавирусом,– ред.) почти 30 млрд грн направляется нашим пенсионерам, в том числе на индексацию пенсий и помощь в размене 1 тыс. грн», – сообщил Президент Владимир Зеленский.
Если пенсию не перечислили
В некоторых пенсионеров сумма общих выплат после индексации не изменилась. Как пояснили в Пенсионном фонде, так может случиться, если предыдущая пенсия не дотягивала до минимальной. Разницу, которой не хватало, покрывало государство.
Например, если основной размер пенсии по возрасту был 1640,78 грн, то государство ранее доплачивало 248,42 грн до минимального размера в 1889,20 грн. Вместе с надбавками за стаж конечная сумма составляла 2201,33 грн.
После индексации пенсии основной ее размер вырос до 1821,26 грн. Но, поскольку государство до сих пор доплачивает до «минималки», то финальные выплаты не изменились – те же 2201,33 грн.
В Министерстве социальной политики успокаивают, что до конца года будет еще два повышения пенсий, в частности тем гражданам, которые не попали под индексацию.
«Им будут повышены пенсии с 1 июля и с 1 декабря. Все это будет делаться за счет Пенсионного фонда», – заявила руководительница Минсоцполитики Марина Лазебная.
Пенсии для таких граждан будут пересчитаны в соответствии с повышением прожиточного минимума. Кроме того, на следующий год Президент пообещал программу 75+, по которой будут повышены пенсии для людей старше 75 лет.
Все вопросы относительно перерасчета пенсий можно уточнить через электронное обращение на сайте www.pfu.gov.ua или в местном отделе Пенсионного фонда.
Теги: индексация, повышение, пенсии
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