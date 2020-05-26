Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?

26.05.2020 13:00

Украина вошла во второй этап ослабления карантина. С 25 мая разрешено возобновить работу детских садов с соблюдением ряда санитарных требований. Решение об открытии дошкольных учреждений каждая область должна принимать отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Согласно постановлению правительства, до 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, и в регионах могут быть разные ограничения. Какие общие условия выдвинул МОЗ к открытию дошкольных учреждений, узнали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Без мягких игрушек и на свежем воздухе

Открытие дошкольных учреждений вызывает много беспокойств у родителей, однако эпидемиологическая ситуация во многих регионах позволяет сделать это уже на нынешнем этапе ослабление карантина. В этом лично заверил Президент Владимир Зеленский.

«Что касается транспорта, детских садов, мы рассчитывали, что это будет чуть позже. Но мы понимаем, что сегодня статистика хорошая. Статистика нам позволяет некоторые этапы переносить и приближать к сегодняшнему дню. Транспорт работает с 22 числа, детсады получат все указания от Минздрава по ситуации безопасности, и с 25 числа детсады тоже работают», – подчеркнул глава государства во время пресс-конференции.

Рекомендации к работе дошкольных учреждений обнародованы на сайте Минздрава (moz.gov.ua). Они прошли общественные обсуждения и утверждены главным санитарным врачом страны Виктором Ляшко.

Первое требование – это температурный скрининг. Перед началом работы всем сотрудникам должны измерять температуру, не допуская тех, у кого она выше, чем 37,2. У детей мерить температуру должны в начале занятий и каждые четыре часа в течение дня.

Важно, что никто, кроме работников и воспитанников, не может заходить в здание садика. На время карантина воспитатель должен встречать детей и родителей на улице. Родители или лица, сопровождающие детей, должны быть в масках. На входе должен стоять антисептик.

Пока детсадам придется отказаться от использования тканевых многоразовых полотенец и ковров с длинным ворсом, а детям – от мягких игрушек. Минздрав рекомендует проводить больше времени на свежем воздухе, а в комнатах соблюдать дистанцию. Также важно в игровой форме доносить детям важность гигиены рук, избегать занятий и игр, которые предусматривают физический контакт.

До конца карантина сотрудники старше 60 лет, работать в детских садах не смогут. Остальных работников администрация должна обеспечить средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами. Использованные маски, перчатки и салфетки нужно собирать в отдельные, не доступные для детей урны с крышками. Каждые два часа предусмотрена влажная уборка и дезинфекция помещений. Сотрудники также должны мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками каждые два часа. Комнаты нужно чаще проветривать.

Последнее слово за местной властью

В правительстве отмечают, что требования одинаковы как для государственных, так для частных учреждений дошкольного образования. При этом окончательное решение по их открытию принимает местная власть.

«Решение об открытии учреждений дошкольного образования в каждой области принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от эпидемиологической ситуации. Если эпидемиологическая ситуация благоприятная, учредителям важно обеспечить заведение в соответствии с требованиями главного государственного санитарного врача», – отмечает и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Уже сейчас известно, что в Киеве детские сады откроются только в июне. По словам мэра столицы Виталия Кличко, учебные заведения можно будет посещать не раньше, чем через 10-14 дней после решения правительства. Это время городская власть использует, чтобы создать безопасные условия для детей: закупить моющие средства, дезинфекторы, провести инструктаж сотрудников по работе в условиях карантина.

Так же уже летом готовятся открыть детские сады в Харькове. Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко объясняет: «Проанализируем кадровый состав работников, поскольку некоторым из них 60 лет. Пообщаемся с родителями относительно посещения детей. Нам необходимо спрогнозировать ситуацию, нужно знать, сколько детей будет ходить после открытия детсадов, и закупить продукты, чтобы с 1 июня дети полноценно питались».

Многие регионы еще решают, когда открывать сады и на каких условиях. Так, в мэрии Винницы говорят, что прежде всего в садик устроят детей, родители которых работают. Как рассказывает руководительница городского департамента образования Оксана Яценко, чиновники сейчас выясняют, сколько детей пойдет в садики. Предварительно наполненность учреждений будет 50%.

С определенными предосторожностями подошли к вопросу в Луцке. Так, в управлении образования Луцкого городского совета говорят, что уделили немало внимания разъяснительной работе среди родителей. По словам руководительницы управления образования Зиновии Лещенко, если семья имеет возможность не вести ребенка в сад до окончания карантина, то лучше оставить его дома.

В период карантина очень важными остаются гигиена и социальная дистанция. Несмотря на общее ослабление ограничений, каждый город и каждая семья должны руководствоваться принципами безопасности. Особенно когда речь идет о здоровье детей.