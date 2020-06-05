Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды

05.06.2020 18:00

В Украине 1 июня заработала система фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Первые 50 видеокамер начали работу в Киеве и Киевской области и уже зафиксировали десятки тысяч нарушений. Что следует знать о работе системы и когда ждать камер по всей Украине, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Как работает система?

Сегодня камеры фиксируют только превышение скорости движения. В случае нарушения более чем на 20 км/ч придется заплатить штраф в 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Система работает следующим образом: камера фиксирует нарушение, фото или видеодоказательство попадает в центр обработки данных МВД, далее оператор проверяет номера машины, данные владельца и выписывает административный протокол. В распечатанном виде постановление направляется нарушителю через Укрпочту. Важно знать, что штраф выписывается именно на владельца автомобиля, независимо от того, кто был за рулем.

По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, относительно авто с иностранной регистрацией существует два пути.

«Когда такое авто было ввезено на территорию государства гражданином Украины, штраф будет получать человек, который ввез авто. Такой человек будет получает штраф в общем порядке. Другой вариант – когда авто ввезено иностранцем или лицом без гражданства. В таком случае при выезде за пределы нашего государства, в случае наличия правонарушения, представители Госпогранслужбы вручают постановление и предлагают оплатить электронным путем», – объясняет Билошицкий.

Кроме письма и личного сообщения, о штрафе можно узнать на сайте МВД, а также в Электронном кабинете водителя. Здесь можно ознакомиться с фотографией с места нарушения и даже пересмотреть видеозапись.

Если оплатить штраф в течение 10 дней с момента получения уведомления, то можно получить скидку 50%. Всего на уплату штрафа есть 30 дней. Если этого не сделать, дело переходит к Исполнительной службе Министерства юстиции, и запускается механизм принудительного взыскания. Если водитель не согласен с постановлением, его можно обжаловать в течение 10 дней со вступления в силу.

Следует отметить, что весной Украина окончательно отказалась от системы штрафных баллов за нарушение ПДД. В начале мая Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Ранее каждому водителю ежегодно насчитывали 150 баллов. Их можно было использовать вместо денежного штрафа. В случае превышения скорости с водителя списывали 50 баллов, после использования всех баллов – начинались штрафы. После отмены системы все нарушения можно оплатить только деньгами.

Первые антирекорды и дальнейшие планы

Согласно статистике патрульной полиции, за первые сутки работы системы в Киеве и области было зафиксировано почти 60 тысяч превышений скорости. На вторые сутки количество нарушений снизилось до 33 тысяч.

Антирекорд по скоростному режиму установил автомобиль PorscheCayenne на трассе Киев – Харьков. Машина ехала со скоростью 210 км/ч при разрешенных на трассе 110 км/ч. Другой нарушитель 11 раз за день превысил скоростной режим. За первые дни МВД собрало целый список водителей, которые ездили по городу со скоростью 170 км/ч и более.

Имея такую поразительную статистику, в полиции призывают соблюдать ограничения скорости. Кроме того, водителей просят не пытаться обойти систему контроля, ведь это может привести к более серьезной ответственности. Не секрет, что если закрыть сеткой номерной знак или вообще его снять, то камера нарушения не зафиксирует. Однако водителя ждать большие проблемы.

«Патрульная полиция имеет доступ к системе «Безопасный город», а это более 6 тысяч камер видеонаблюдения по городу Киев, поэтому таких правонарушителей будут отслеживать и привлекать к административной ответственности», – отмечают в МВД.

В таком случае правонарушителей ждет штраф за управление без номерных знаков или со знаками, которые не соответствуют стандартам.

Эксперты говорят, что быстро украинские дороги безопаснее не станут. Сейчас камер очень мало, водители запомнят, где они расположены, и будут снижать перед ними скорость, а затем снова нарушать.

Между тем в МВД обещают до конца года установить еще 220 камер по всей Украине. Уже в ближайшее время 5 камер должны подключить во Львовской области. На трассах камеры будут устанавливать за счет государства, в городах и ОТГ – за счет местных бюджетов. Расположение камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

Фиксация скорости – это лишь первый шаг в работе системы видеонаблюдения. В дальнейшем камеры будут фиксировать проезд на красный свет светофора, выезд на встречную полосу, движение по полосе для общественного транспорта и другие нарушения.