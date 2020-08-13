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5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?
Комфортное пребывание дома, в офисе и на даче в жаркую летнюю погоду обеспечивается за счет верно подобранного кондиционера. Предлагаем пять наиболее важных аспектов, от которых зависит удачность выбора.
Как выбрать климатическую технику?
В первую очередь обратите внимание на размеры помещения, в котором и предстоит установить кондиционер. Если необходим он для комнаты площадью до 35 кв. м, достаточно будет присмотреть мобильный вариант на колесиках или сплит-систему. Для многокомнатной квартиры следует выбирать мульти-сплит-систему. Отдельно стоит обдумать ситуацию с частными домами: вид системы не отличается от предыдущего варианта, но может понадобиться увеличение мощности.
Второй фактор — удобство в обслуживании. В многоэтажках при установке кондиционера пользуются услугами промышленных альпинистов. Узнайте об особенностях повторного вызова таких специалистов. При этом важно заранее поинтересоваться, как часто нужно менять фильтры, необходимо ли сливать конденсат.
Третье — обращайте внимание на фирму-производителя. Желательно выбирать среди проверенных брендов. Но не стоит покупать кондиционер, посмотрев только одну фирму. Проводите тщательный отбор среди десятков вариантов — удобный фильтр по бренду-производителю позволит выбрать нужный кондиционер в Алло.
Четвертое правило — нужен негромкий кондиционер. Постоянный шум в доме мешает расслабиться или сосредоточиться, со временем привыкнуть к этому можно, но в начале приходится сложно. Обращайте внимание на уровень шума во время работы. Современные системы регулировки температуры обладают максимально комфортными настройками. А ночной режим обеспечивает практически полную тишину.
И последнее, что нужно знать, — наличие дополнительных функций. Адекватно оценивайте, что вам необходимо для комфортного пользования, а что не будет никогда испробовано. Не стоит переплачивать за никому не нужные дополнительные возможности — экономьте собственные деньги.
Теги: кондиционер, выбор, критерий
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