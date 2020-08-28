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Топ производителей детских колясок
Производство товаров для малышей — одно из наиболее популярных направлений: многие компании работают уже несколько десятилетий, изготавливая игрушки, одежду и детские коляски. На самом деле, купить детскую коляску, которая будет соответствовать требованиям безопасности и качества, просто. Достаточно обратить внимание на производителей, продемонстрировавших себя с положительной стороны.
BabyHit
Компания функционирует почти 15 лет и позиционирует себя как надежный производитель товаров для детей. Помимо колясок, в каталоге бренда представлено все необходимое для малышей любого возраста: от рождения до младшего школьника. Производитель отдельное внимание уделяет дизайну моделей, поэтому подобрать оптимальный вариант не составит труда. Дополнительно бренд выделяется:
- доступной ценой — вы сможете приобрести любую модель по разумной стоимости;
- разнообразием — в каталоге бренда представлены модели для любого возраста;
- богатой комплектацией — почти все модели оснащены дождевиком, сетками от насекомых и т. д.
Достаточно просто ознакомиться с характеристиками конкретной модели, чтобы убедиться в правильном выборе.
Britax
Компания родом из Англии и известна не только колясками, но и своими автомобильными креслами для детей. Она пользуется особой популярностью за счет использования в своих товарах функции регулировки роста подголовника. Почти все модели оснащены вместительной корзиной для игрушек и личных вещей. Любая коляска в модельном ряде производителя собирается за пару минут буквально одной рукой, не доставляя дискомфорта в процессе хранения и транспортировки.
X-Lander
Этот бренд родом из Польши, но на рынке Украины появился буквально несколько лет назад. Он привлекает внимание продуманным дизайном и надежностью конструкции. В большинстве моделей используются одинарные неповоротные и поворотные колеса и система амортизации для обеспечения надежного передвижения по поверхности. Коляски особенно привлекут внимание любителей классики, так как они преимущественно выполнены в минималистичном и сдержанном стиле.
Теги: реклама, выбор, коляска
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- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
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