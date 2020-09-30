Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование

30.09.2020 13:00

Уже полгода много украинцев работают дома. Перейти на удаленную работу их заставила эпидемия COVID-19, которая вспыхнула в мире в начале этого года. В апреле Верховная Рада внесла поправки в Трудовой Кодекс, чтобы легализовать дистанционную работу, однако ряд аспектов требуют дополнительного урегулирования. Именно поэтому депутаты предлагают принять закон №4051, который унормирует удаленную работу. Что в проекте и как работается украинцам дистанционно, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Треть удалёнщиков – довольны

По данным социологов, около 36% украинцев во время карантина перешли на работу из дома. В основном, работать удаленно смогли ИТ-компании, рекламные и маркетинговые агентства и тому подобное. Опрос работодателей показывает, что удаленная работа не повлияла на производительность труда: она осталась такой же и даже выше. Согласно исследованию одного из украинских кадровых порталов, лишь 19% работодателей пожаловались на ухудшение качества труда.

«Если взять весь массив опрошенных – 37% сказали о том, что хотели бы работать удаленно и дальше, потому что это удобно и экономит время; 21% сказали о том, что хотят работать дома, пока окончательно не минует угроза вируса. Хотят вернуться в офис 19%, и 15% не прочь вернуться, если работодатель примет дополнительные меры по охране здоровья», – рассказала на радио «НВ» эксперт по рынку труда Юлия Дрожжина.

Конечно, есть сферы, которые не могут уйти в удаленный режим. Это – производства, большинство магазинов и заведений. В то же время многие отрасли могут позволить своим работникам самим решать, как работать, но не делают этого. Не в последнюю очередь потому, что в компаниях не налажена система удаленной работы и нет четкого законодательного регулирования. Изменить ситуацию может законопроект №4051.

Дистанционная VS надомная работа

Особенность законопроекта №4051 в том, что он четко разделяет понятия «дистанционной» и «надомной» работы. Согласно закону, при дистанционной работе человек сам выбирает, где и по какому графику работать, а также сам отвечает за безопасность условий труда. Другими словами, он может работать дома, в парке, кафе или даже на пляже.

Надомная работа, наоборот, предполагает, что человек работает по графику компании, но вне офиса в четко зафиксированном месте. Это может быть жилье или другое место, которое работодатель обеспечивает всеми необходимыми для работы техническими средствами. Согласно проекту, изменить место надомнойработы можно только с согласия руководства.

«Также законопроект предлагает механизм ознакомления дистанционных работников с документами посредством обмена через информационно-коммуникационные системы. Если работник будет допускать определенные нарушения обязанностей, работодатель сможет в одностороннем порядке отменить право выполнять работу дистанционно», – прокомментировала проект юрист Валерия Савчук.

Стоит заметить, что законопроект предусматривает отдельные трудовые договора о надомной или дистанционной работе, типичную форму которых утверждает центральный орган исполнительной власти. По мнению некоторых экспертов, этот пункт нуждается в доработке, поскольку сложно типизировать все нюансы отношений между работником и работодателем.

Гибкий график и преимущества для родителей

Законопроект позволяет совмещать работу в офисе с дистанционной. Например, три дня – в офисе, два дня – дома. Такую модель многие эксперты рассматривают как вполне перспективную в современных реалиях. График комбинированной работы согласовывается с работником и закрепляется в трудовом договоре. Чтобы гарантировать безопасность труда, руководитель имеет право получить информацию, где будет выполнять работу сотрудник.

Проект также допускает гибкий график работы, если на это соглашаются работники и предприятие. То есть человек может сам устанавливать начало и конец своего рабочего времени, «при условии соблюдения отработки суммарного количества рабочих часов в течение установленного учетного периода». Руководство со своей стороны может также перевести компанию на гибкий режим, но должно сообщить о своем решении работникамне позднее чем за 2 месяца до начала.

Важным пунктом закона является право родителей с детьми до 3-х лет работать дистанционно. Более того, в случае медицинских показаний родители могут работать удаленно, пока ребенку не исполнится 6 лет. Впрочем, только при условии, что работу можно выполнять удаленно и компания имеет для этого ресурсы и средства.

Также закон позволяет перейти на дистанционную работу (сроком до 2 месяцев), если работник поддается в офисе дискриминации (по половому или другим признакам).

Обеспечение прав работников

Авторы законопроекта считают, что его принятие положительно повлияет на рынок труда. Устраняя правовые коллизии, он будет способствовать детенизации рынка труда. Ведь работодатели смогут официально оформлять удаленных сотрудников.

«Грамотное совершенствование трудового законодательства может стимулировать перевод большого количества сотрудников с работы по договорам гражданско-правового характера на полноценные трудовые отношения с работодателем», – считает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Такое же мнение имеет соавтор законопроекта Евгения Кравчук. По ее мнению, этот закон имеет перспективу и вне коронавирусном контексте.

«Усовершенствовав трудовое законодательство, мы усилим защиту работников и дадим работодателям возможность официально оформлять удаленную работу. И даже после преодоления пандемии коронавируса она может остаться мировым трендом», – убеждена Кравчук.

Эксперты соглашаются, что совершенствование трудового законодательства усилит защиту работников. Возможность выбирать дистанционную форму работы повысит стрессоустойчивость сотрудников и будет стимулировать компании к большей цифровизации.