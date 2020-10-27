От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?

27.10.2020 17:00

В средине октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о «ускорении реформ в сфере земельных отношений». Речь идет о передаче 2 млн га сельскохозяйственных угодий в распоряжение объединенных территориальных общин. Когда это произойдет и что говорят об этом решении эксперты, выяснил Центр общественного мониторинга и контроля.

Земля государственная VS коммунальная

В 2018-2019 годах государство отдало общинам 1,7 млн га угодий. Сегодня власти планируют передать в коммунальную собственность еще более 2 млн га сельскохозяйственных земель и таким образом завершить реформу децентрализации.

«Ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украинезавершена. Это – передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность», – сказал Президент Владимир Зеленский 15 октября.

После передачи у государства останется 750 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По данным Госгеокадастра, эти земли обрабатывают 1166 государственных предприятий и учреждений по всей стране. В частности, ими пользуются Национальная академия аграрных наук, Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство образования и науки, Министерство обороны, Министерство юстиции, Гослесагентство, Фонд государственного имущества и Госводагентство.

Положительный эффект для общин

После местных выборов, 26 октября, новообразованные общины получат сельскохозяйственные земли в коммунальную собственность. Они смогут распоряжаться землей по своему усмотрению, используя средства на местные нужды. По мнению экспертов, это является большим плюсом для развития общин.

«Безусловно, та земля, которая была и есть в госсобственности, используется чаще всего неэффективно. И нонсенс, что местные общины не могли ею распоряжаться. Так что указ Президента, который, по его словам, коснется более 2 млн га земли, повысит эффективность функционирования ОТО. Даст новый импульс к их развитию», – считает политолог Игорь Рейтерович.

В то же время специалисты по земельным вопросам обращают внимание, что к общинам перейдут только инвентаризованные земли, то есть те, которые уже сформированы и внесены в Госгеокадастр. «Кроме них, есть еще достаточно много неинвентаризованных земель – и их так просто передать не получится. Для этого нужно принять соответствующие законы», – пояснила юрист по земельному и аграрному праву Эллина Юрченко.

Речь идет о двух законопроектах по дерегуляции и децентрализации земельных отношений, которые парламент принял в первом чтении еще прошлой осенью, – №2194 и №2195. Первый касается порядка передачи с/х земель за пределами населенных пунктов во владение общин, а второй – электронных аукционов. Член правления Союза землеустроителей Украины Андрей Мартын надеется, что нынешний указ Президента станет сигналом для депутатов быстрее принять эти законопроекты.

«Хочу подчеркнуть, что передавать общинам нужно не только земли сельскохозяйственного назначения, а все земли в пределах территорий общин, кроме тех, где расположены объекты государственной собственности. То есть в государственной собственности должны остаться земли обороны, земли государственных учреждений, предприятий и организаций, все остальное должно стать коммунальной собственностью общин. Все это возможно реализовать, приняв уже упомянутые законопроекты», – заявил Мартын.

Риски и вызовы

Эксперты отмечают, что передача государственных земель в коммунальную собственность должна состояться максимально прозрачно. Сегодня Госгеокадастр владеет информацией о примерно 74% земель в стране. Многие участки в регионах, особенно за пределами населенных пунктов, остаются неучтенными.

Прежде всего, считают аналитики, нужна независимая инвентаризация этих земель. Иначе часть гектаров может оказаться вне всяких реестров.

Другой важный момент – это контроль за использованием коммунальных угодий. Общины могут сдавать эти участки в аренду, получая прибыль, а также безвозмездно передавать в частные руки. Чтобы местные чиновники не использовали эти возможности в свою пользу, нужны четко прописанные в законе меры предосторожности.

«Важно, чтобы местные общины распоряжались переданными им большими участками земли ответственно: у нас сейчас очень много земли находится в«теневом»обороте, и с этим связана очень большая коррупция», – считает политолог Владимир Фесенко.

Как рассказал председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, в предыдущие годы через механизм бесплатной приватизации было незаконно выведено более 5 млн га государственной земли. «Она (земля,– ред.) сейчас в частной собственности, в частной собственности чиновников, в частной собственности всех тех людей, которые находились у власти», – заявил глава Госгеокадастра.

По словам Романа Лещенко, ведомство уже сформировало более 300 уголовных производств по незаконной бесплатной приватизации земель и предоставило информацию правоохранительным органам.

Эксперты соглашаются, что другого пути, как отдать землю общинам, нет. Этот шаг очень важен для завершения реформы децентрализации. Но осуществлять его необходимо в комплексе с законодательными изменениями.