Результаты первого в истории аудита Верховной Рады

07.11.2020 15:00

В октябре Счетная палата закончила первый за 29 лет независимой Украины аудит Верховной Рады. Финансовая проверка длилась более 9 месяцев. Эксперты выяснили, сколько и на что тратили деньги депутаты. О результатах аудита рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Согласно информации Счетной палаты, аудит проводился за период 2013-2019 годы. За 7 лет аппарат ВР, управление делами аппарата парламента, предприятия, учреждения и организации, связанные с ВР, использовали 7,814 млрд грн. Основная масса средств – 7,7 млрдгрн– поступила из государственного бюджета, а еще 114 млн грн– из местных бюджетов.

«Это первый аудит в истории – Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Мы охватили 7 лет – 2013-2019 годы, чтобы не было предвзятости. Проверили, насколько эффективно использовались бюджетные средства и как происходило управление государственным имуществом аппаратом Верховной Рады», – отметил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Согласно результатам аудита, более половины средств (51%) было потрачено на законотворческую деятельность парламента. Еще 44% ушло на обслуживание, организационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение депутатов. Также 5% Верховная Рада потратила на развитие электронного управления.

Аудит выявил определенные нарушения и недостатки в управлении средствами аппаратом Верховной Рады. В частности, в 2014-2017 годах парламент работал без принятых смет, а в 2013 и 2019 годах сметы были утверждены с нарушением сроков.

Кроме того, аудиторы нашли неиспользованные средства – более 475 млн грн– из-за несвоевременного инициирования бюджетных ассигнований на конец 2013-2019 годов. Также эксперты выяснили, что на 5,7% земельных участков аппарата ВР отсутствуют документы на право постоянного пользования.

По результатам аудита Счетная палата предоставила парламенту ряд рекомендаций, чтобы устранить выявленные нарушения. В частности, Верховной Раде рекомендовано утвердить положение об аппарате ВР, усовершенствовать законодательство об управлении госимуществом, оплату труда в госсекторе, механизм выплат, предусмотренных депутатам на аренду жилья.