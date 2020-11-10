«еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?

10.11.2020 08:00

С начала года в Украине работает сервис «еМалятко», который объединяет услуги, связанные с рождением ребенка. До сих пор он был доступен только в роддомах, Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) и отделах Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). Уже с октября молодые родители могут зарегистрировать ребенка и оформить свидетельство о его рождении онлайн. О деталях и преимущества цифровой услуги рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Порядок оформления

Как и прежде, «еМалятко» объединяет девять государственных услуг. Две из них обязательные: государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка, то есть информация о родителях малыша. Остальные услуги доступны на выбор. Так, онлайн можно оформить помощь при рождении ребенка, зарегистрировать место проживания, определить принадлежность к гражданству Украины, присвоить ребенку номер налогоплательщика, внести информацию о ребенке в Единый государственный демографический реестр и в Реестр пациентов, а также назначить пособие на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

В Минцифры отмечают, поскольку регистрация рождения является базовой услугой, цифровым сервисом могут воспользоваться только те родители, которые еще не получили бумажного свидетельства о рождении ребенка.

Чтобы воспользоваться услугой «еМалятко» онлайн, родителям нужно иметь электронное медицинское заключение о рождении ребенка. Ранее его выдавали только в бумажном виде, теперь родителям должен приходить SMS-код. В Минцифры говорят, что именно зашифрованное медицинское заключение о рождении ребенка сделало возможным перенос «еМалятко» в онлайн.

Также родителям нужно иметь цифровую подпись. Дальше дело за малым: нужно зарегистрироваться на портале «Дія», заполнить онлайн-заявление, отметить дополнительные услуги, поставить электронную подпись и ждать письмо, которое оповестит об оформлении услуг. Когда свидетельство о рождении будет готово, его можно будет забрать в отделе ГРАГС. Уже вскоре доставку документа можно будет оформить домой по почте.

Поскольку только часть родильных домов в стране успела перейти на электронные медицинские заключения, подключение к услуге происходит постепенно. Сейчас воспользоваться «еМалятком» онлайн можно в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в городе Киев. В Минцифры обещают, что уже до конца 2020 года услугу запустят по всей Украине.

Преимущества для родителей и государства

Главное преимущество перехода «еМалятко» в онлайн – это экономия времени и сил молодых родителей. В Минцифры подсчитали, что раньше для получения услуг, связанных с рождения ребенка, нужно было осуществить 11 визитов в государственные учреждения и собрать 37 различных документов. Сейчас заполнение онлайн-заявления занимает 15-20 минут.

«Только подумайте: раньше надо было обойти с десяток учреждений, чтобы собрать более 30 документов. В среднем на это уходило 10 дней. Учитывая, что в Украине ежегодно рождается около 350 тысяч детей, только медицинских справок, копий документов несколько миллионов. Сейчас же можно заполнить самостоятельно одно заявление на портале «Дія» и получить все базовые услуги при рождении ребенка», – радуется министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам первого заместителя министра Алексея Вискуба, цифровизация «еМалятка» не только добавила удобства родителям, но и стала стимулом для проведения целой реформы внутри eHealth. В дополнение к электронной справке о рождении ребенка Минцифры вместе с Минздравом планируют до конца года перевести в электронный вид больничные и листы нетрудоспособности. В будущем, по словам Вискуба, все медицинские справки будут заменены на электронное медицинское заключение-запись в системе e-Health.

О важном значении каждой электронной услуги для построения «государства в смартфоне» говорит Президент Владимир Зеленский. Так, во время участия в «Дія. Саммит»он отметил, что еще год назад мало кто верил в идею цифровых государственных услуг, а сегодня это уже реальность.

«Тогда многие крутили пальцем у виска, говорили, что все это невозможно. Но уже через год в AppleStore и GooglePlay граждане Украины смогли загружать мобильное приложение «Дія», получать разрешения в электронном кабинете застройщика, не отходя от компьютера регистрировать ФЛП за 15 минут. То есть, открывать собственное дело быстрее, чем в большинстве стран мира. Пользоваться сервисом «еМалятко» и получать услуги по одному заявлению в роддоме или онлайн», – подчеркнул глава государства.

Эксперты соглашаются, что за последний год Украина действительно очень продвинулась в цифровой трансформации, а пандемия коронавируса только повысила спрос на онлайн-услуги. Поэтому у украинских родителей очень вовремя появилась возможность безопасно зарегистрировать своих детей без очередей и справок. Если все пойдет по плану, со следующего года украинцы вообще смогут забыть о бумажных документах.



