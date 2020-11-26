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Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн

26.11.2020 17:30
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Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн

Газопостачальника ГК «Нафтогаз України» можна обрати через подання документів поштою, онлайн або звернувшись до представництва компанії. Про це повідомили в компанії.
Зокрема мешканці Донецької області, колишні клієнти «Донецькоблгазу», яким ГК «Нафтогаз України» здійснює поставку блакитного палива як постачальник «останньої надії», можуть обрати цю компанію в якості постійного постачальника.
Подати заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою, заповнивши заявку на приєднання, яка була розіслана споживачам газу у вигляді інформаційного листа від ГК «Нафтогаз України». Вартість доставки листа оплачує споживач за тарифами поштового оператора.
Також заявку можна подати онлайн - через сайт gas.ua та сайт Приват24.
Окрім того, стати клієнтами ГК «Нафтогаз України» можна за допомогою офіційних представників компанії, які працюють в Донецькій області. В компанії нагадали, що ціни на газ у листопаді та грудні для постійних клієнтів ГК «Нафтогаз України» становлять 6,33 грн/куб з ПДВ (тариф «Місячний») та 6,45 грн/куб.м з ПДВ (тариф «Річний»).
Раніше повідомлялося, що постачальник «останньої надії», як механізм страхування споживачів, з'явився з 1 серпня 2020 року, коли в Україні запрацював ринок газу для населення і домогосподарства змогли вільно міняти газового постачальника. Урядовий конкурс серед компаній-постачальників на роль ПОН виграла ГК «Нафтогаз України».
Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна через консультантів.
Стати клієнтами ГК «Нафтогаз України» можна за допомогою офіційних представників компанії, які працюють в Донецькій області:

Населений пункт

Адреса

Годинироботи

Краматорськ

вул. Дворцова, 44, під'їзд 6. Кабінет управління

Пн-Пт з 12.00 до 16.00

вул.М. Приймаченка, 17 (офіс між 5 та 6 під'їздом, вхід з двору)

Пн - Пт  з 12.00 до 18.00,  Сб з 10.00 до 13.00

вул. Дружби, 70

Пн-Пт з 9.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00

б-р Краматорський, 1, 2 під'їзд, офис код 36

Пн-Пт з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00

вул. Дворцова, 65 , 2 під'їзд. Офіс для ОСМД

Пн-Пт з 9.00 до 16.00, перерва з 12.00 до13.00

Лиман

пров. Бригадний, 6

Пн-Пт з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00

Слов’янськ

вул. Поштова 65. Кабінет директора.

Пн-Пт з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до13.00

вул. Свободи 47. Комітет мікрорайона "Центр"

Пн, Ср, Чт, Пт з 9.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00

пров. Донський, 1,Будинок Комітета м-на "Хімік"

Пн -Сб  з 9-00 до 15-00  без перерви

вул. Батюка, 48 ООО  "Управляючий компанією "Ліра ЛТД" Кабінет паспортиста.

Пн-Пт з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до13.00

вул. Батюка, 48, каб №2, 4

Пн-Чт з 13.00 до 16.00, Пт з 13.00 до 15.00

пров.Батюка 6

Пн-Пт з 9.00 до 15.00, перерва з 12.00 до 13.00

ул.Банковская, 71 

Вт-Пн з 10.00 до 15.00

Слов'янський район

Билбасівська селищна рада

Вт - ПТ з 10-00 до 15-00 Пн - з 9-00 до 12-30

Бахмут

вул. Горбатова, 39

Пн-Пт з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до13.00

Бахмутський район

сел. Опитне, вул. Київська 5. Будівля Опитненського старостату

Пн -Пт  з 9-00 до 15-00  перерва з 12.00 до 13.00

м. Часів яр вул. Дніпропетровська 26/2

Пн-Пт з 18.00 до 21.00, Сб - Нд  з 09.00 до 21.00, перерва з 13.00 до 14.00

 



Теги: Донецкая область, Нафтогаз, потребитель, поставки
 
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