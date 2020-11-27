Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года

27.11.2020 16:00

До конца года бывшие клиенты "Донецкоблгаза" смогут получать голубое топливо от «поставщика последней надежды» (ППН). Соответствующее решение в пятницу, 27 ноября, утвердила Национальная комиссия по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Таким образом, регулятор устранил угрозу отключения с 1 декабря для сотен местных потребителей.

К вопросу пересмотра действующих нормативов НКРЭКУ заставила обратиться ситуация в Донецкой области. После того, как «Донецкоблгаз» перестал быть главной газоснабжающей организацией, все местные абоненты (а это сотни тысяч пользователей) автоматически были переведены в реестр потребителей ППН. Сейчас эту функцию исполняет ГК «Нафтогаз Украины». Однако уже с 1 декабря частники, которые не успели заключить договор с новым поставщиком, как того требуют новые правила газового рынка, могли остаться без голубого топлива.

Накануне «Донецкоблгаз» сообщил, что будет отключать газ всем, у кого нет соответствующих договоров. "Донецкоблгаз" уже не является поставщиком, но остается оператором газораспределительной сети. И, перекрывая вентиль, компания действовала бы полностью в рамках закона. Поскольку действующие правила оговаривали, что ППН может поставлять газ частным потребителям не больше 60 дней в течение года. Этот срок для бывших клиентов облгаза истекал в конце ноября.

Таким образом, уже с 1 декабря, в разгар отопительного сезона, сотни жителей Донецкой области могли остаться без газа. Причем, большинство потенциальных пострадавших – люди старшего возраста, для которых все еще сложно сориентироваться в изменениях на газовом рынке и определиться с новым поставщиком.

Эта коллизия была урегулирована НКРЭКУ. Нацкомиссиявнесла изменения в Кодекс газотранспортных систем и Правила поставки природного газа. Таким образом, как минимум до конца года те, кто еще не успел выбрать новую газопоставляющую компанию, смогут получать газ от ППН, роль которого выполняет ГК «Нафтогаз Украины». Причем, для этого не нужно будет немедленно оформлять соответствующую заявку.

Однако определяться с новым поставщиком все же придется. Причем, сделать это желательно как можно быстрее, чтобы платить за газ по более оптимальной цене, чем у ППН. Сейчас потребители могут выбрать из более 50 компаний, которые предлагают соответствующие услуги.