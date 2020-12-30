Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?

30.12.2020 12:00

В середине декабря Верховная Рада почти конституционным большинством приняла финансовый план на следующий год. Чиновники убеждены, что после доработки бюджет на 2021 стал финансово сбалансированным. Для этого пришлось урезать часть расходов и увеличить некоторые доходы. С особенностями госбюджета на следующий год разобрались эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Основные доходы и расходы

Согласно принятому документу, государственные доходы в 2021 году составят 1триллион 92 миллиарда гривен. Это больше чем в 2020 году на 116,2 миллиардов. Расходы составят 1 триллион 328 миллиардов гривен. То есть на 61,6 миллиардов больше чем в 2020 году. По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, такой бюджет является реалистичным и сбалансированным.

«Бюджет-2021 – это бюджет возможностей для развития нашей страны, сбалансированный и реалистичный к исполнению. Теперь новообразованные общины могут приступить к формированию собственных бюджетов. Ведь с 1 января именно люди в общинах будут решать, на что тратить средства», – заявил он после утверждения госбюджета.

Бюджет-2021, как и в 2020-м, будет дефицитным. Это означает, что расходы будут превышать доходы, а именно – на 246,6миллиардов гривен (5,5% от ВВП). По словам специалистов, с одной стороны, этот дефицит великоват, ведь по законодательству он не должен превышать 3% от ВВП. А с другой, при нынешней ситуации он может быть даже недостаточным. В ответ на критику в Минфине говорят, что бюджет будет выполнен, в частности, благодаря международной помощи.

«Мы продолжаем двигаться в рамках программы с МВФ: параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда», – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Согласно бюджету-2021, в следующем году ожидается рост экономики на 4,6%. Прогнозируемая инфляция – 7,3%, а средний валютный курс – 29,1 грн/долл.

Зарплаты и пенсии

По бюджетному прогнозу, средняя зарплата в Украине в 2021 году достигнет 13 600 грн против 12 174 грн на конец 2020-го. Собственно, с 1 января минимальная зарплата вырастет с 5000 до 6000 грн, а с 1 декабря – до 6500 грн. Ранее второй этап повышения должен был состояться 1 июля, но чиновники решили перенести его на декабрь, чтобы не перегружать экономику. Эксперты считают такой шаг положительным.

Увеличение минимальной зарплаты положительно повлияет на пенсии. С 1 января они вырастут до 2400 грн, с декабря – до 2600 грн. Это касается пенсионеров в возрасте от 65 лет, страховой стаж которых составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Кроме того, в госбюджете запланирована индексация пенсий на 11% (с 1 марта) и автоматический перерасчет выплат для работающих пенсионеров (с 1 апреля). Также предусматриваются доплаты 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет и 500 грн пенсионером старше 80 лет. Минимальные выплаты для первых составят 2500 грн, а для других – 2600 грн. Всего с 1 декабря 2021-го минимальный основной размер пенсии вырастет до 1934 грн.

Медицина

Согласно Бюджетному кодексу, государство должно выделять на медицину не менее 5% ВВП. Министерство здравоохранения просило на 2021 год 296 миллиардов гривен, в том числе 225 миллиардов– на Программу медицинских гарантий. Однако в принятом бюджете на здравоохранение пойдет только 159 миллиардов гривен. По мнению главы Минздрава Максима Степанова, этого недостаточно: «Бюджет сбалансирован, и тут у меня нет никакого сомнения. Но должен сказать – меня такой баланс точно не устраивает».

Впрочем, расходы на медицину в следующем году на 22% больше чем в этом году. По словам Президента Владимира Зеленского, это «самая большая сумма за период независимости».

Социальная помощь

В бюджете-2021 запланирован рост социальных выплат: людям с инвалидностью, многодетным семьям и малообеспеченным семьям. Согласно документу, в следующем году выплаты вырастут на 10%. Всего на это уйдет 67,46 миллиардов гривен.

Госбюджет предусматривает повышение прожиточного минимума: с 1 января 2021 года – до 2189 грн, с 1 июля – до 2294 грн, а с 1 декабря – до 2393 грн. Вместе с прожиточным минимумом возрастут выплаты, привязанные к нему. Например, помощь одиноким матерям, опекунам, людям с инвалидностью и тому подобное.

В то же время, в бюджете запланировано меньше затрат на субсидии. Всего – 36,6миллиардов гривен. Сокращение расходов на субсидии обусловлено ростом минимальной зарплаты и меньшим потреблением газа населением через теплые зимы.

Образование и наука

На развитие образования и науки в 2021 году заложено 139,5 миллиардов гривен, что на 26,6 миллиардов больше, чем в прошлом году. Эти средства пойдут на увеличение зарплат педагогов на 20% с 1 января и на 8,4% с 1 декабря 2021 года. Однако минимального оклада на уровне трех прожиточных минимумов бюджет не предусматривает, это решение правительство отложило.

Образовательная субвенция регионам на зарплаты педагогам составит 99,65 миллиардов гривен. Еще 150 миллионов гривен регионы получат на развитие центров профессионального образования. На «Новую украинскую школу» пойдет 1,42 миллиарда гривен. По 1 миллиарду гривен предусмотрено на программу «Способная школа для лучших результатов» и борьбу с эпидемией COVID-19 в средней школе. Еще полмиллиарда гривен правительство выделило на образование учащихся с особыми потребностями.

Безопасность и оборона

В 2021 году расходы на безопасность и оборону увеличили до 5,93% ВВП – всего 267 миллиардов гривен. Из них 117,5 миллиардов предусмотрено на Министерство обороны, на полмиллиарда меньше 2020 года. Более 2,5 миллиарда гривен пойдут на строительство или приобретение жилья для военных.

Более 98 миллиардов гривен получит Министерство внутренних дел, почти 15 миллиардов гривен – Служба безопасности Украины, 4 миллиарда гривен – Служба внешней разведки.

Интересно, что в 2021 году вырастут расходы на содержание Офиса Президента – на 39%, Офиса генпрокурора – на 46%, Государственного бюро расследований – на 67%.

Эксперты говорят, что с финансово-экономической точки зрения госбюджет на 2021 год сбалансирован. В нем учтены требования МВФ и основные потребности граждан. Но удастся ли его выполнить, покажет время.