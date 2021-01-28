Как выбрать женские ботинки

28.01.2021 11:45

Обновляя или пополняя свой гардероб, особое внимание приедается обуви. Именно она является началом образа, под которое подбирается вся остальная одежда. Но помимо эстетической составляющей, обувь должна выполнять свою главную задачу – защиту. Купить надежные, удобные, качественные и красивые женские ботинки можно в нашем интернет-магазине Answear.

Материал женских ботинок

Сегодня рынок делится на два лагеря: обувь из натуральных и синтетических материалов.

Следует отметить, что современные технологии производства обуви позволяют создавать искусственные материалы, которые могут незначительно уступать, а иногда быть даже лучше натуральных.

Несмотря на все это, натуральная кожа обладает рядом преимуществ. Нога в такой обуви пребывает в постоянном тепле, при этом присутствует полноценная циркуляция воздуха, которая исключает потение. Суровые климатические условия ей не страшны. Материал считается эластичным, поэтому не потрескается от холода.

Замшевые женские ботинки и сапоги заслуживают особого внимания. Они смотрятся особенно богато и привлекательно, но за их состоянием нужно постоянно следить, так как этот материал очень привередлив.

Качество подошвы в женских ботинках

Как правило, большинство ботинок являются частью осенней или зимней коллекции, поэтому качеству подошвы следует уделить особое внимание.

Единственным граничащим элементом между холодной землей и вашей стопой является подошва, которая должна быть произведена согласно международным стандартам. Речь идет о толщине, которая не может быть меньше 1-го сантиметра, и узоре подошвы – рифленый рисунок улучшает сцепление со скользкой поверхностью.

Почему женские ботинки теплее мужских?

Возможно, кто-то из вас замечал, что обувь из одной и той же коллекции для мужчин и женщин может немного отличаться степенью утепления. Этому есть объяснение.

Разная скорость обмена веществ, соотношение гормонов и многое другое – все это влияет не только на температуру тела целиком, но и конкретной части тела, в данном случае ног. Поэтому, чтобы чувствовать себя комфортнее, девушкам необходима более теплая обувь.