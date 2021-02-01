Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?

01.02.2021 17:00

В январе более 3,1 млн украинцев получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, в среднем – по 1633 грн. С нового года правительство несколько смягчило требования к получателям субсидий, и теперь больше людей смогут оформить помощь. Что изменилось в правилах получения субсидий, а что осталось подробно разобрались в Центре общественного мониторинга и контроля.

Обновленные требования к получателям

По-прежнему право на субсидии имеют семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Последний зависит от доходов семьи. Чтобы вычислить обязательный процент платежа, необходимо среднемесячный совокупный доход семьи разделить на количество ее членов, а затем среднемесячный доход на одного человека разделить на прожиточный минимум (на сегодня он составляет 2189 грн). Полученный результат нужно разделить на 2, а затем умножить на 15%. Это и будет процент обязательного платежа.

Стоит заметить, что с 1 января Кабмин смягчил некоторые требования к получателям помощи, расширив круг потенциальных субсидиантов. По информации Минсоцполитики, теперь на субсидию могут претендовать семьи, «в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находящиеся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста».

Также Кабмин разрешил обращаться за субсидией тем, кто в течение года унаследовал или получил в подарок жилье или транспорт стоимостью более 50 000 грн. Кроме того, правительство предоставило право на субсидию тем семьям, члены которых не имеют доходов, которые в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Ранее субсидию им могла назначить только специальная комиссия.

Как отметили в Минсоцполитики, отныне ведомство будет иначе считать предельную величину площади помещения для получения субсидии. Раньше это была отапливаемая площадь, а теперь общая. Соответственно, по новым правилам общая площадь жилого помещения не должна превышать 130 м2 для квартир и 230 м2 для домов. Как отметили в министерстве, «это позволит автоматизировать процесс получения данных из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, поскольку в базах данных государственных органов власти нет информации о размерах отапливаемой площади помещений».

«Карантинные» условия оформления

Как сообщают в Минсоцполитики, в 2021 году, пока длится карантин, субсидия переназначается автоматически. В текущем отопительном сезоне 2,7 млн домохозяйств получили продление субсидии без личного обращения в органы соцобеспечения.

Как и в прошлом году, сейчас действует упрощенная процедура оформления субсидии для украинцев, которые потеряли работу и стали на учет в центрах занятости. При этом субсидия рассчитывается на 50% большие социальные нормы потребления газа для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергии и водоснабжения.

Для тех, кто хочет оформить субсидию впервые, Минсоцполитики предлагает подать заявку онлайн через сайт subsidii.mlsp.gov.ua. Авторизоваться можно с помощью BankID, электронной цифровой подписи или электронной почты. В первых двух случаях достаточно заполнить заявление и декларацию онлайн – и управление соцзащиты рассмотрит заявку и назначит субсидию. При использовании электронной почты придется распечатать заполненные документы и занести их лично к ЦНАП или должностному лицу территориальной общины. Другой вариант – послать документы в орган соцзащиты по почте.

Назначение субсидии происходит в течение 10 дней, а если нужно обследовать материально-бытовые условия семьи, то в течение месяца. Стоит заметить, что с нового года «Ощадбанк» информирует получателей субсидий и льгот с помощью мессенджеров.

Дополнительные компенсации от государства

С января правительство повысило цену на газ и электроэнергию для населения, что вызвало волну протестов по регионам. Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что ведомство будет просить о дополнительных 10 млрд грн для финансирования субсидий. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что пока сумму увеличивать не будут, а в случае необходимости правительство обратится с расчетами в Верховную Раду.

«На сегодня в бюджете предусмотрено 36,6 млрдгрн для выплат субсидий. Мы готовы выплачивать субсидии всем гражданам, всем домохозяйствам, которые в этом нуждаются», – сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV. – «На сегодняшний день такие расчеты отсутствуют. Конечно, если смотреть из расчета, что субсидии нужно будет ежемесячно платить как в январе, то возможно нам придется увеличивать эту сумму».

Между тем из-за подорожания электроэнергии Министерство социальной политики подготовило проект постановления о компенсации людям, которые не получают субсидии и пользуются электрообогревом. Согласно проекту, из спецфонда госбюджета выделят 1,4 млрд гривен.

Компенсацию начислят в январе, феврале и марте всем, кто проживает в многоквартирных и негазифицированных домах, в которых отсутствует центральное отопление, а также многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. Выплаты будут покрывать разницу между старым и новым тарифом на электроэнергию. В Кабмине уверяют, что в случае принятия постановления начисления компенсации будет происходить автоматически.