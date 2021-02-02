Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?

02.02.2021 17:00

Фастфуд окончательно завоевал мир, став любимым блюдом как взрослых, так и детей. Громкая и яркая реклама на каждом шагу пропагандирует соленые снеки, газированные напитки, жирные бургеры и пирожные. Чипсы и кола доступны детям даже в школьных буфетах. Врачи бьют тревогу, а развитые страны проводят целые кампании в защиту здорового образа жизни. В Украине на проблему вкусовых предпочтений школьников обратили внимание недавно. Осовременить и оздоровить школьное питание взялась первая леди Елена Зеленская. В прошлом году обновили нормативную базу, сейчас специалисты Госпродпотребслужбы работают над конкретными шагами реализации реформы. Что уже сделано и когда ждать в школах здоровое меню, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Новый санитарный регламент

С 1 января в Украине действует новый санитарный регламент для учреждений среднего образования. Он предусматривает современные нормы по обустройству школ, освещению, звуковому и температурному режиму, а также качеству питания. Согласно новым правилам, из школ должны исчезнуть вредные снеки и газированные напитки. Так, в буфетах и автоматах запретили продавать: кондитерские изделия, сладкие зерновые продукты, содержащие более 10 г сахара на 100 г продукта, изделия с кремом, мороженое, мясные и рыбные продукты промышленного производства (колбасы, сосиски, рыбные консервы), непастеризованное молоко, непастеризованные соки, сладкие газированные и энергетические напитки, кофе и кофейные напитки.

Кроме запретов, регламент имеет ряд новых требований. Школьное питание должно стать более здоровым и разнообразным. Документ устанавливает группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся, в частности, злаковые, овощи, молочные продукты. Так, для учеников раз в неделю обязательно должна готовиться рыба, должны подаваться фрукты и ягоды.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечает: «Регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендациям ВОЗ».

В документе среди прочего предусмотрена ориентировочная калорийность каждого из приемов пищи. Должно быть организовано поменьшей мере одноразовое горячее питание. Для детей с особыми диетическими потребностями должно быть организовано отдельное питание. Для этого родители должны подать справку от семейного врача.

Следить за выполнением новых санитарных правил будет Госпродпотребслужба, но к контролю призывают приобщаться и родителей. Глава службы Владислава Магалецкая отмечает: «Госпродпотребслужба будет уделять повышенное внимание соблюдению этих и других норм санитарного регламента. Но мы не всесильны и не всевидящи. Поэтому обо всех нарушениях прошу информировать нашу «горячую линию»: (044) 364 77 80. Помните: нет ничего ценнее здоровья наших детей! И здесь не должно быть никаких компромиссов!».

Разработка сезонного меню

Инициаторы реформы говорят, что прошлый год полностью посвятили изменениям законодательных норм, которые позволят дальше реформировать систему школьного питания. Кроме обновленного санитарного регламента, были утверждены новые гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов в школах. Учебным заведениям разработали рекомендации по закупкам, а также установки для использования системы анализа безопасности пищевых продуктов. Новые нормы и порядок организации питания учащихся было подано на рассмотрение Кабмина.

Следующий этап реформы школьного питания, запланированный на 2021 год, – это обновление меню. По словам Елены Зеленской, сейчас специалисты работают над образцами меню с рецептами блюд и технологическими картами, которые соответствуют обновленным требованиям и нормам питания для детей всех возрастов. К созданию блюд привлекли известного кулинара Евгения Клопотенко, представителей общественных организаций, экспертов в области питания и детских врачей – эндокринологов и диетологов. Школьное меню будут составлять в зависимости от времени года. Осенью будут давать больше сезонных фруктов – слив, яблок, зимой – цитрусовых и бананов.

«Сезонные меню готовятся на шесть недель. Работа движется быстрыми темпами: уже готовы меню завтраков и обедов. В дальнейшем будут разработаны меню для ужина, вторых завтраков и полдника. Это уникальный опыт для Украины. И я очень рада, что в украинских учебных заведениях вскоре будут действовать новые современные стандарты в питании детей и подростков», – делится успехами первая леди.

Важно заметить, что дети начальных классов и льготных категорий питаются в Украине бесплатно, остальные школьников покупают обеды за счет родителей. Специалисты обещают, что после обновления меню стоимость обедов не повысится.

Реформа школьного питания идет быстрыми темпами. Если все пойдет по плану, уже в этом году украинские школьники начнут питаться вкуснее и здоровее. После десятилетий сосисок и «резиновых» котлет – это действительно хорошая новость.