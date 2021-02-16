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ВНО-2021: ключевые этапы и даты
В этом году более 380 тысяч человек примут участие во внешнем независимом оценивании (ВНО). Тестирование будут проходить выпускники, а также все те, кто хотят поступать в вузы в 2021 году. Регистрация на ВНО уже началась и продлится до 5 марта. О ключевых моментах ВНО-2021 рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.
Регистрация и участники
ВНО-2021 будут сдавать выпускники школ, а также учащиеся и студенты профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году получают полное среднее образование. Кроме того, тесты будут писать выпускники предыдущих лет, которые хотят поступать в вузы в этом году.
Регистрация участников продлится до 5 марта на сайте testportal.gov.ua. Чтобы зарегистрироваться, необходимо выбрать категорию лица, а затем создать и заполнить регистрационную карточку. Потом подготовить комплект документов и подать его ответственному лицу в учебном заведении (до 1 марта включительно). Выпускники предыдущих лет должны прислать документы в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.
Каждый участник ВНО должен подать оформленную регистрационную карточку с сайта testportal.gov.ua и заверенную копию паспорта гражданина Украины. Выпускникам прошлых лет необходимо приложить копию документа о полном общем среднем образовании.
Обязательные предметы
В 2021 году участники ВНО могут сдавать тесты по 5 предметам. Основная сессия ВНО будет бесплатной и продлится с 21 мая по 15 июня.
Для государственной итоговой аттестации нужно написать 4 теста. Обязательными являются два предмета: украинский язык и математика. Третий на выбор – или история Украины («Период XX – начало XXI века»), или иностранный язык. Четвертым может быть один из таких учебных предметов: история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.
Выпускники также могут выбрать дополнительный пятый предмет из предложенных для ВНО. Результаты основной сессии участники узнают до 30 июня.
Пробное тестирование
В отличие от прошлого года, в 2021 году МОН обещает, что ученики смогут пройти пробное тестирование. Сейчас зарегистрировалось более 140 тысяч участников. Пробное ВНО платное и стоит от 195 до 255 грн в зависимости от региона. Как пояснили в профильном министерстве, разница в цене связана со стоимостью печати, доставки, количеством участников и тому подобное.
«Каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради с любых учебных предметов из перечня и пройти тестирование дома, внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО», – отметил министр образования Сергей Шкарлет.
Пробное ВНО состоится 10 апреля.
Дополнительная сессия
В 2021 году, как и в предыдущие годы, будет организована дополнительная сессия ВНО. Ее проводят для лиц, которые по уважительным причинам не имеют возможности принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания. Это – ученики, которые проживают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей или на линии соприкосновения, участники операции объединенных сил, а также те, кто не смог принять участие в основной сессии по уважительным причинам. Например, из-за болезни, обучения за рубежом, участия в официальном международном или общеукраинском мероприятии и тому подобное. Причину пропуска основной сессии ВНО необходимо подтвердить соответствующим документом.
Регистрация на дополнительное ВНО состоится 6-18 мая включительно. Дополнительная сессия будет проведена с 29 июня по 16 июля. Ее результаты будут обнародованы до 23 июля.
100 тысяч умным
Верховная Рада приняла постановление, которым ввела премии для самых успешных участников ВНО. Она предусматривает, что 30 выпускников, набравших по четырем предметам 790 баллов и более (в частности, 200 баллов по одному предмету), получат премию 100 тысяч гривен.
«Когда мы анализировали результаты ВНО и кто входит в 30 лучших участников, в основном это дети из регионов, поэтому премии будут дополнительной финансовой поддержкой для талантливых выпускников. Но есть два условия: первое – быть выпускником учреждения среднего образования текущего года, вторая – они должны подписать договор с учреждением высшего образования Украины», – отметил глава профильного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
Стоит заметить, что Украинский центр оценивания качества образования имеет различные модели проведения внешнего независимого оценивания в зависимости от эпидемической ситуации в Украине. Впрочем, при любых условиях выпускники должны готовиться к итоговым экзаменам.
Теги: тестирование, календарь, ВНО
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