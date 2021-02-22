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Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?
Пригородный поезд – это быстрый и надежный способ добраться из пригорода в большой город. Но в украинских реалиях – не всегда комфортный. Подвижной состав электричек часто устаревший, поездов не хватает, в пиковые часы вагоны забиты пассажирами до отказа. Изменить ситуацию к лучшему могут только совместные усилия «Укрзализныци» и местной власти в каждом конкретном регионе. Об успехах и сложностях на пути к лучшим условиям узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Больше безопасности и комфорта
Уже не первый год железнодорожники изучают возможности по обновлению электричек. Рассматриваются разные варианты: от закупки подержанных немецких электропоездов до самостоятельной модернизации существующих. Например, в феврале состоялась выставка современных разработок элементов салонного интерьера вагонов электропоездов, которую организовала «Укрзализныця». На ней можно было увидеть новую вагонную мебель для пригородных поездов.
Член правления «Укрзализныци» Александр Перцовский рассказывает: «Решили не просто следовать неизменным многолетним регламентами, а пригласили ключевых поставщиков оборудования к нам на выставку представить свои новые решения для пригородных поездов – сиденья и другую вагонную мебель, оконные и дверные группы, туалетные системы и т.д.».
По словам Перцовского, обновление пригородных электричек является инициативой самой УЗ, поэтому компании важно минимизировать затраты на ремонт, а каждая сэкономленная гривна пойдет на то, чтобы сделать больше секций. Железнодорожники говорят, несмотря на имеющиеся разработки, самостоятельно обновить электрички не получится. Несколько лет назад в «Укрзализныце» посчитали, что проект обновления городских электричек Киева будет стоить примерно 4 миллиарда гривен. Поэтому без участия местных властей не обойтись.
В то же время модернизация не стоит на месте. Уже скоро в пригородных поездах появятся камеры наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах. Также будет установлена так называемая «красная кнопка» для вызова правоохранителей. Она позволит вызвать полицию на следующую станцию в случае проблем с неподобающим поведением некоторых пассажиров. Таким образом в «Укрзализныце» хотят повысить уровень безопасности в поездах и не нарушать расписание движения.
Компенсации за льготников и сотрудничество на местах
В «Укрзализныце» отмечают, что пригородные пассажирские перевозки являются наиболее убыточным направлением. Ведь компенсации за льготников, которые должны выплачивать местные власти за предоставленные услуги, не покрывают даже минимальных затратах. Так, в 2020 году местные власти задолжали предприятию более 200 млн грн компенсаций за проезд льготных категорий населения в электричках. И теперь железная дорога предлагает власти на местах публичные договоры о предоставлении услуг пригородных перевозок.
«Подход простой: есть договор – есть электричка и качественный сервис, нет договора – будем обслуживать направления по остаточному принципу. Другого варианта воздействия на местные органы власти у нас практически нет», – объясняет глава УЗ Владимир Жмак.
Там, где сотрудничество с местной властью идет успешно, пригородные поезда ходят стабильно и даже появляются новые маршруты. Так, 25 января запустили пригородный поезд повышенной комфортности по маршруту Киев – Тарасовка. В рабочие дни на маршруте курсирует восемь поездов. Расстояние из Боярки в Киев поезд преодолевает за 21 минуту, из Вишневого – за 15 минут, одновременно электропоезд вмещает около тысячи пассажиров.
Уже в марте жителей столицы и пригорода ждет еще один дополнительный маршрут: Киев –Коцюбинское– Ирпень – Буча.
«Провели переговоры с руководством «Укрзализныци» по запуску дополнительной «Ирпенской электрички», которая позволит землякам быстрее и комфортнее добираться до столицы. Это должен быть поезд на десять вагонов, в утреннее и вечернее время существенно разгрузит другие электропоезда», – отметил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.
Следует заметить, что новые маршруты в столице открываются в рамках проектаKyivCityExpress, который предусматривает модернизацию и налаживание сообщения между Киевом и городами-спутникам. В частности, будут развиваться броварское, белоцерковское, трипольское и бориспольское направления.
Всего в Украине курсирует более 650 пригородных поездов, но этого до сих пор недостаточно. Чтобы украинская электричка стала похожа на немецкую, надлежит немало сделать: увеличить количество маршрутов, уменьшить интервал движения до 20-30 минут, поработать над комфортом внутри вагонов. Для этого понадобится много времени и денег, но в итоге усилия должны окупиться.
Теги: Украина, безопасность, скорость, электричка, комфорт
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