Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов

02.03.2021 08:00

Кроссовки - универсальная обувь, которая хорошо подходит для любого времени года. Смотрите хиты семи брендов, которые точно стоит носить в этом году. Проверьте модные предложения!

Женские кроссовки – носите эту обувь в нынешнем году!

Брендовые женские кроссовки - удобный и практичный вариант обуви. Когда-то их носили в основном в городских и повседневных стилизациях, сегодня они также являются элементом элегантных комбинаций. Смотрите подборку кроссовок самых горячих брендов, производящих спортивную обувь, и выберите себе лучшие модели.



Кроссовки New Balance





New Balance - один из самых популярных брендов в мире, занимающийся производством спортивной обуви. Кроссовки со знаменитым "L" на внешней стороне обуви понравились как женщинам, так и мужчинам. Они держатся в топе в течение многих лет, и каждый последующий сезон удивляют новыми технологиями и необычным дизайном. Эта классика еще долго будет в тренде, поэтому стоит разнообразить свой весенний гардероб одной такой парой. Вашему вниманию предлагаются несколько фасонов разных цветов, поэтому вы обязательно найдете для себя подходящие!



Кроссовки Big Star

Big Star - бренд, специализирующийся на производстве джинсов, также известен своими культовыми кроссовками на плоской подошве. В этих предложениях вы также найдете кроссовки в модном исполнении - от классических белых до ярких и с принтами. Кроссовки Big Star - синоним качества и отличной цены.



Кроссовки Calvin Klein

Бренд Calvin Klein предлагает не только модную одежду и аксессуары, но и различные виды обуви, в том числе кроссовки. Американские дизайнерские модели ценятся во всем мире, и, хотя они не самые дешевые, их часто можно найти по более низкой цене, например, на модных онлайн-платформах. Этот бренд предлагает в основном повседневные кроссовки, которые можно носить на работу, по магазинам или на встречу в городе.



Кроссовки Adidas

Кроссовки Adidas в течение многих лет были в авангарде самой популярной спортивной обуви. Обувь немецкой компании имеет давние традиции и безупречную репутацию. Ее используют выдающиеся спортсмены, а также звезды кино и музыки. В рекламных кампаниях бренда приняли участие, например, Лео Месси, Бейонсе и Дуа Липа. С момента своего создания Adidas выпустил более десятка фасонов кроссовок, многие из которых теперь считаются культовыми, например, Superstar или ZX Flux.



Кроссовки Geox

Geox - итальянский обувной бренд, работающий на мировом рынке более 25 лет. Кроссовки Geox, как и другая обувь этого бренда, отличаются высочайшим качеством, отличными износостойкими материалами и инновационными технологиями. Благодаря мягкой и гибкой подошве обувь адаптируется к форме стопы, что обеспечивает комфорт в любых ситуациях и условиях.



Женские кроссовки Nike

Nike, наряду с Adidas и New Balance, является одним из самых популярных брендов, производящих спортивную обувь. Появление на рынке Air Max произвело революцию в обувной промышленности. Поклонники компании ценят их не только за крутой современный дизайн, но и за удобство и универсальность. В настоящее время такую обувь с воздушной подушкой можно считать иконой моды, которую носят и последующие поколения. Кроссовки Nike - не только эта модель - популярны также Cortez и Air Force.



Кроссовки Tommy Hilfiger

Женщины часто выбирают кроссовки от известных и популярных дизайнеров - Tommy Hilfiger - один из них. Его обувь - это модное предложение для любого случая, которое отличается великолепным дизайном, надежной прочностью и вневременным характером.