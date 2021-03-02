Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?

02.03.2021 18:00

Верховная Рада в очередной раз пытается решить проблему нерастаможенных авто на еврономерах. 18 февраля депутаты приняли в первом чтении изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Авторы законов надеются поставить на учет все нерастаможенные авто, владельцы автомобилей критикуют инициативу. Мнения сторонников и критиков относительно новых законов собирали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

История вопроса

Эпопея с нерастаможенными авто продолжается уже более шести лет. В 2015 году украинцы начали массово пересаживаться на автомобили с иностранной регистрацией. Пользуясь пробелом в украинском законодательстве, такие машины можно было постоянно удерживать в режиме «временного ввоза» и не платить надлежащих налогов. Наибольшим спросом пользовались старые и дешевые авто с европейскими номерами, из-за чего их прозвали «евробляхами».

По разным подсчетам, за несколько лет количество нерастаможенных машин превысило миллион. Проблема с «евробляхами» возникла не только из-за нарушения таможенных и налоговых правил, но и из-за угрозы дорожной безопасности. Неоднократно водитель незарегистрированного автомобиля покидал ее после нарушения правил дорожного движения или даже серьезного ДТП, ведь установить настоящего владельца почти невозможно.

Решить ситуацию попытались в 2018 году. Тогда Верховная Рада приняла два закона. Первым уменьшила акцизный налог, а также позволила растаможить авто со скидкой 50% в течение 90 дней. Вторым повысила штрафы за нарушение сроков пребывания нерастаможенных авто на территории Украины до 170 тысяч гривен. Полиция получила доступ к таможенной базе и начала штрафовать водителей прямо на дороге.

По данным Государственной фискальной службы, возможностью растаможить авто со скидкой воспользовались более 200 тысяч владельцев. После принятия законов немало украинцев просто избавились от авто, сдав их на запчасти. Остальные – начали попадать под штрафы, выходить на протесты, требовать пересмотреть закон.

После смены власти в Украине 2019 году общественная организация «Авто Евро Сила» смогла договориться с новым правительством о непривлечении к ответственности владельцев авто на иностранной регистрации и изменении закона.

В феврале 2021 года Верховная Рада сделала очередную попытку поставить точку в вопросе «евроблях», приняв два новых закона.

Новая формула растаможки

Первый из принятых законопроектов предлагает изменить формулу расчета акциза. Теперь она не учитывает таможенную стоимость авто, а состоит из базовой ставки, коэффициента двигателя и доплаты за дизельный двигатель. Базовая ставка зависит от возраста автомобиля. Для машин до девяти лет она будет нулевой, дальше ежегодно будет увеличиваться на 25 евро. Таким образом, базовая ставка для пятнадцатилетней машины составит 150 евро. Коэффициент двигателя зависит от его объема. Для его расчета необходимо объем умножить на соответствующую ставку: для двигателя 2000 куб. см – это 0,25 евро, 2001-3000 куб. см – 0,2 евро, 3001-4000 куб. см – 0,25 евро, 4001-5000 куб. см – 0,35 евро, от 5001 куб. см – 0,5 евро. Доплата за дизельный двигатель составляет 100 евро.

Согласно подсчетам профильного комитета Рады, средняя стоимость растаможки составит до 1000 евро. Согласно предыдущему закону, эта сумма достигала 2500-3000 евро. Кроме того, владельцы «евроблях» должны будут уплатить 8500 гривен в качестве наказания за несвоевременное растаможивание.

«Человек оплачивает эту сумму за растаможку, это разовая акция, и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу», – отмечает Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По условиям закона, машина должна соответствовать стандартам «Евро-2» и выше, не быть ввезенной с оккупированных территорий или страны-агрессора.

Второй закон предусматривает, что растаможить автомобиль можно будет в период 180 дней со дня подписания Президентом закона. Таможенное оформление по новым правилам будет доступно для авто, ввезенных до 31 декабря 2020 года.

Критика новых законов

Принятые законы уже раскритиковали эксперты и сами владельцы нерастаможенных машин. Главный упрек от экспертной среды – это поощрение украинцев нарушать закон. Старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский отмечает, что такие законы только стимулируют людей не платить налоги. Упрощенная растаможка будет касаться «евроблях», которые были ввезены до конца прошлого года. Поэтому те, кто в свое время нарушил закон, не придерживаясь сроков растаможивания, получат преимущество.

«Это губительно, потому что стимулируется нарушение закона», – отмечает Дубровский.

Другая проблема законов в том, что стоимость растаможки теперь не зависит от стоимости машины. Поэтому преимущество получат владельцы дорогих автомобилей.

«Если человек приобрел авто за 500 евро, то он заплатит за растаможку 1000 евро, то есть 200%. А если – Maserati за 100 000 евро, то тоже 1000 евро за растаможку, а это всего 1%. Вопрос: где здесь справедливость?», – сетует соучредитель ОО «Авто Евро Сила» Александр Чернявский.

Эксперты общественной организации «Юридическая сотня» предостерегают, что украинцы, которые растаможили авто раньше, теперь могут чувствовать себя обманутыми: «Законопроекты могут привести к нарушению конституционного принципа равенства граждан, которые, например, в разное время ввезли одинаковые б/у авто из-за рубежа».

Авторы закона отвечают, что учесть все нюансы в одном документе не в состоянии. Предлагаемые решения уже являются компромиссом. В дальнейшем планируется разработать законопроект, который будет касаться растаможки всех транспортных средств, ввозимых в Украину с 2022 года.

Сейчас все заинтересованные стороны ждут второе чтение законов. Возможно, в финальном варианте критика будет учтена.