Какие игры приносят реальные деньги?

05.03.2021 15:00

На первый взгляд игра и заработок — диаметрально противоположные значения. Но прогресс плюс интернет, подарили человечеству игры с возможностью заработка. Онлайн-платформы развиваются с каждым днем, люди регистрируют аккаунты с молниеносной скоростью. Вы спросите: "Почему популярность такого вида развлечения, приобрела такие обороты?". Ответ прост — они приносят реальные деньги.

Давайте составим топ самых востребованных на сегодняшний день игр с возможностью призовых денег.

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Топ 5 денежных игр

Money-farm. Правила понятны даже для новичка. Игроку придется создать и развить собственное фермерское хозяйство. В рамках игры предусмотрены множество: акций, турниров и конкурсов. Любые операции в процессе приносят деньги, которые впоследствии можно вывести на популярные платежные системы.

Покер. Об этом развлечении знают многие, но о том, что оно может принести небывалую прибыль и удовольствие, следует напомнить. Покер требует продуманной стратегии, терпения и психологических навыков, все перечисленные качества приобретаются в процессе игры, но когда игрок осваивает правила покера в совершенстве, это может стать занятием всей его жизни. Отказаться от забавы с возможностью хорошенько подзаработать, очень сложно, тем более, что можно например, 888 покер скачать и выигрывать в покер онлайн.

Спортивные ставки. Своеобразное занятие с прибылью. Любители спорта получили возможность зарабатывать на своем увлечении. Теперь можно не только наблюдать за матчем со стороны. Специальные организации предлагают сделать ставку на различные состязания, а вам, в свою очередь, придется путем анализа и стратегии предсказать его исход. Если ставка сыграла — деньги в вашем кармане. Очень удобное и выгодное времяпровождение.

Golden Mines. Прибыльное занятие для тех, кто не любит риск или спешку. Управление гномами и добыча руды в подземелье превращается в денежную забаву. Переработав руду в золото, вы сможете получить деньги для покупки дополнительных ресурсов для игры или вывести их на личный счет. Каждые 100 золотых — 1 гривна.

Монополия. Привычная настольная игра приобрела онлайн-версию, а соответственно денежное подкрепление интереса. Покупая: предприятия, кафе, клубы, вы получаете пассивный доход, который впоследствии можно вывести через платежную систему.