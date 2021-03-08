8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?

08.03.2021 09:00

В последнее время весна в Украину приходит вместе с дискуссиями, нужно ли праздновать 8 Марта? Все началось, когда на волне декоммунизации Институт национальной памяти предложил отменить этот государственный праздник. На сайте президента даже появилась соответствующая петиция. Нужен ли праздник 8 Марта в Украине сегодня? Мнения экспертов собрал Центр общественного мониторинга и контроля.

Советский шлейф 8 Марта

Международный женский день, который мы отмечаем 8 марта, появился как следствие женских маршей за свои права. Историки считают, что все началось 1908 года в США, где женщины вышли на улицы с требованием равных условий и оплаты труда для мужчин и женщин. Поэтому уже 28 февраля следующего года Штаты отмечали Национальный женский день. В 1910 году немецкая активистка Клара Цеткин подхватила американские настроения и предложила учредить Женский день, чтобы женщины могли выйти на митинг и заявить о своих проблемах.

В 1921 году на II Коммунистической женской конференции было принято решение праздновать Международный женский день 8 марта в память о погибших женщинах, участвовавших в демонстрации в Петрограде 23 февраля 1917 года. По словам историков, с тех пор 8 марта позиционировалось как праздник пролетарок и работниц. В этот день власть подсчитывала достижения «советской женщины», которая работала наравне с мужчинами.

Характер праздника начал меняться после 1965 года, когда он стал официальным выходным в Советском союзе. Постепенно день солидарности женщин за равные права и эмансипацию начал превращаться в праздник «нежности, красоты и весны», а также чествование матерей. И этот советский шлейф праздника, с тюльпанами и открытками раз в год, тянется до сих пор.

«Розово-фиолетовый кич вокруг бренда«праздника 8 Марта»является частичным отражением состояния осознанности украинским обществом вопросов гендерного равенства. Когда мужчины в день борьбы женщин за равные права считают целесообразным подчеркнуть женскую «врожденную нежность и обаяние» и подарить охапку цветов, а женщины, в свою очередь, ожидают этого от мужчин, это свидетельствует о непонимании своих прав и возможностей в этом обществе со сторон обоих полов», – убеждена доктор исторических наук Оксана Кись.

Чего больше: прав или обязанностей?

Несмотря на то, что женщины сегодня голосуют на выборах, могут учиться и работать, гендерные предубеждения и стереотипы существуют и в XXI веке. До сих пор встречается разделение на «женские» и «мужские» профессии, дискриминация женщин и тому подобное. Женщин все еще называют «слабым полом», «красивой половиной», «символом доброты, нежности и любви», желая им «настоящего женского счастья».

Согласно отчету Всемирного банка, Украина не дотягивает до экономического равенства между женщинами и мужчинами. Экономические возможности украинок оценены на 79,4 балла из 100. Собственно, статистика свидетельствует, что украинские мужчины получают зарплатуна 18,6% выше, чем женщины на аналогичной должности. Кроме того, только 30% руководителей компаний являются женщинами.

Интересно, что высшие баллы имеют такие мусульманские страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция. А возглавляют рейтинг Бельгия, Канада, Дания, Франция и Исландия.

Впрочем, Украина улучшает ситуацию, проводя гендерную политику. В течение последних лет Верховная Рада приняла ряд законов, направленных против гендерной дискриминации. В частности, недавно парламент проголосовал в первом чтении за декретный отпуск для мужчин. А два года назад – за гендерные квоты в партиях.

За последний год выросла доля женщин в ИТ (до 25%), среди ФЛП (до 46,5%), в обороне (до 14%), политике (до 21% в парламенте) и других отраслях.

«Если мы говорим об Украине и о парламенте, мы действительно имеем уже большие успехи, потому что если сравнивать с первым созывом парламента, то там было 2%, а сейчас у нас уже 21% женщин. И это свидетельствует о хороших изменениях в стране», – отметила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

От берегинь до борцов за права

В последние годы 8 марта женщины выходят на марш, чтобы заявить о своих проблемах и найти поддержку. В прошлом году Марш женщин в Киеве собрал более 3 тысяч человек, среди которых были активисты,представители бизнеса и международных организаций, правозащитники идепутатыобоих полов.

В этом году публичные мероприятия запланированы в Киеве, Харькове, Львове, Херсоне, Краматорске, Запорожье, Ивано-Франковске, Ужгороде, Одессе, Луцке, Житомире. По словам организаторов, Марш женщин – 2021 посвящен пандемии коронавируса, потому что «больше всего негативные последствия пандемии отразились на женщинах».

Среди нынешних требований Марша – ратификация Стамбульской конвенции, увеличение соцпомощи матерям, создание безопасных условий труда для женщин, имеющих высокий риск заражения Covid-19, обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам и другие.

По мнению активистов движения за права женщин, 8 Марта в Украине не следует отменять, однако необходимо изменить дискурс его празднования.

«Мне кажется важным сохранение выходного дня 8 марта. Почему? Потому что для многих женщин это может быть единственная возможность выйти на марш и другие публичные события, посвященные проблематике женских прав», – считает журналистка и феминистка Ирина Славинская.

Собственно, праздник, которыйв 1977 году ввела ООН, называется «Международный день борьбы за права женщин и международный мир». Никаких привязок к СССР или женской красоте в нем нет, отмечают активистки.