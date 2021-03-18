ТОП-3 дорогих моделей ванн

18.03.2021 17:00

Обустройство ванной комнаты отнимает много времени. Но многие при ремонте совершают одну и ту же ошибку, выбирая сантехнику уже после того, как определились с общим дизайном. На самом деле именно качественная ванная должна стать центром помещения, притягивать взгляд. А множество дополнительного функционала добавит комфорта при использовании. Достаточно только обратить внимание на несколько дорогих моделей ванн.

Villeroy & Boch Aveo — немецкая монументальность

Модель выполнена в овальной форме, немного даже напоминает яйцо. Может порадовать вместительностью — ее объем составляет 245 литров, а длина в почти 2 метра позволяет с комфортом разместиться в ней даже высокому человеку. Корпус изготовлен из кварила, предотвращающего появление сколов, пятен и царапин. Сочетание великолепного дизайна и качественной обработки создают неповторимый интерьер в минималистическом стиле.

Riho Burgos — чешская классика

Отдельностоящая модель станет настоящей изюминкой в любой комнате. Ее корпус изготовлен из литого мрамора, в котором предусмотрено несколько полочек для хранения необходимых мелочей. По умолчанию модель выполнена в классическом белоснежном варианте, но при необходимости она может окрашиваться снаружи в любой цвет палитры RAL, под золото или металлик. В итоговую стоимость уже учтены система и сифон Click/Clack, верхняя часть которого выполнена также из литого мрамора.

Volle Solid surface — испанская футуристичность

Модель изготовлена из искусственного камня и выделяется следующими особенностями:

● сифон, ножки и цельнолитая панель входят в комплект поставки;

● строгость форм актуальна для минималистичного стиля интерьера;

● глянцевое покрытие сохраняет свой блеск в течение долгих лет.

Отдельностоящая модель при необходимости может монтироваться и возле стены, все зависит от особенностей подключения коммуникации. Все компоненты коллекции этого бренда составляют единое целое, что придает всей системе гармоничность и комфорт в использовании.