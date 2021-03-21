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Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"
Распознать ІТ-стартап, у которого есть будущее, инвестировать и получить максимальную прибыль, влиять на экономику региона и решать судьбу проектов на рынке инновационных решений. Об этом и еще больше говорили во время онлайн-дискуссии от Центра развития стартапов 1991 Mariupol.
Технологическая отрасль Востока Украины набирает вес. В 2020 году выпускниками Центра развития стартапов 1991 Mariupol стали 20 инновационных стартапов. В регионе созданы технологические кластеры, объединяющие более 20 ІТ-компаний и креативные команды профессионалов. Следующий шаг — создание крепкого сообщества инвесторов — настоящего буста для технологического развития региона.
Виктор Гурский, соучредитель и исполнительный директор civic tech организации SocialBoost:
Центр развития стартапов 1991 Mariupol прежде всего развивает экосистемный проект. И одна из его движущих сил — наличие спроса и предложения. В момент, когда мы видим необходимость развивать оба направления, команда 1991 Mariupol создает прецеденты. В прошлом году это более 15 стартапов, которые уже наладили коммуникацию с инвесторами. В этому году — онлайн-курс для предпринимателей, который объясняет, как диверсифицировать свой инвестиционный портфель и вкладывать деньги в новые бизнес модели.
Опытом инвестирования в технологии, успешными кейсами из жизни инвестора поделился Леон Подобедов. Он основал angelsyndicate.vc — неформальную группу ангельских инвесторов, которые поддерживают проекты в сфере AI/ML, SaaS, Кибербезопасности и облачных сервисов. Кроме этого, он является членом правления и ангельским инвестором в SOC Prime и UAngel, инвестор в Simplerity, Careerely, AddCPM. А также сооснователь и технический директор нескольких ІТ-компаний, включая Systems, MediaContext и AdNetwork.
Леон Подобедов, ангельский инвестор, основатель angelsyndicate.vc:
Если вы хотите инвестировать в ІТ, ищите единомышленников. Заключайте партнерства с фондами и сообществами инвесторов, с которыми вы могли бы посоветоваться или инвестировать вместе.
Во время встречи также был представлен онлайн-курс про инвестирование в ІТ-cтартапы “СХІД Інвесторів”. Это двухмесячный курс для инвесторов из Донецкой, Луганской и Запорожской областей, который подробно рассказывает, как:
- делать анализ рынка стартапов;
- подписывать успешные договора и находить партнеров;
- получать сверхприбыль от проектов на ранних стадиях.
Старт программы 29 марта. Детали на сайте: https://www.1991.center/mrpl/invest-program.
Онлайн-курс проводит Центр развития стартапов 1991 Mariupol и ОО “СОЦИАЛ БУСТ” при поддержке Проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины”.
Официальный партнер курса ICLUB — закрытое сообщество ангелов-инвесторов от инвестиционного фонда TA Ventures.
--
Центр розвитку стартапів "1991 Маріуполь"
пр. Миру, 93Б
+38 067 719 1991
https://www.1991.center/mrpl
https://www.instagram.com/1991.mrpl/
https://www.facebook.com/1991mariupol/
Теги: Донбасс, Мариуполь, инвестиции, стартап
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