Все рубрики раздела
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
Нюансы выбора обручальных колец
Обручальное кольцо – украшение, которое покупается перед одним из главных событий в жизни. Потому подбирать его нужно ответственно, учитывая предпочтения партнера. Необходимо заранее узнать вкус второй половинки. Возможно, ваша партнерша захочет приобрести не традиционное изделие, а небольшое колечко из белого золота с оригинальными узорами, цветными камнями или утолщенную модель в христианском стиле.
Характеристики обручальных колец
Если покупаете украшение для дамы сердца самостоятельно, обязательно учтите следующие критерии:
● размер;
● ширина;
● толщина;
● стиль;
● материалы.
Нередки случаи, когда мужчины заказывают уникальный комплект у хорошо известной фирмы, чтобы получить идеальную пару. Чтобы купить обручальные кольца, необходимо найти опытного мастера или популярную компанию, способную изготовить замечательное украшение в нужный срок.
Самые популярные комплекты
Обручальные кольца бывают разными. Особым спросом пользуются:
1. Традиционные модели из желтого золота. Иногда декорируются одним драгоценным камнем белого цвета, но в большинстве ситуаций изготавливаются без дополнений.
2. Украшения со вставками. Выделяются благодаря 2-3 цветным драгоценным камням.
3. Кольца из белого золота. Считаются самыми оригинальными. Могут дополняться бриллиантами, красивым орнаментом или уникальным рисунком.
4. Утолщенные аксессуары. Широкие, плотные изделия – выбор любителей роскоши, желающих подчеркнуть статус и безупречный вкус.
5. Комплекты из красного золота. Смотрятся стильно. Сочетаются с любым образом и подчеркивают красоту человека.
Поиск достойных обручальных колец – нелегкая задача. Нередки случаи, когда кольца тускнеют и чернеют из-за некачественных материалов. Если желаете получить идеальный подарок, обратитесь в ювелирный магазин Aurum. Это известный бренд, занимающийся производством уникальных изделий из драгоценных материалов. Здесь вас с радостью встретят и помогут подобрать прекрасную модель!
Теги: реклама, выбор, обручальное кольцо
- Депутаты настаивают на доработке "антитабачного" закона. Но после выборов
- 20 тысяч харьковчан написали "челобитную" Януковичу
- В Киеве поиздевались над Януковичем
- Билборды с поздравлениями президента оказались социальной рекламой
- Президенты с "ненадежной репутацией" предлагают "внебрачные приключения"
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот16:00
- На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- На шахте Белозерская погиб горняк14:00
- В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним11:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса12:00
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот16:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- На шахте Белозерская погиб горняк14:00
- Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправлена в Украину13:00
- 87-летний Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса12:00
- В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним11:00
- В Украине установлены сразу два антирекорда COVID-1910:00
- СБУ завела дело на "ЧВК Семенченко" (ВИДЕО)09:00
- Украина вырвала ничью у Франции в первом матче отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)08:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория
- Обновление Google "сломало" ряд приложений Android
- Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе
- В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды