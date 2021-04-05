Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей

05.04.2021 17:30

Автомобилистов в нашей стране с каждым годом становится все больше, поэтому продажа запчастей – действительно прибыльный бизнес. Но рассчитывать на получение дохода получится только в том случае, если все правильно организовать, в этом поможет Mriyar – платформа с автоматизированным подбором товаров. Широкий функционал сервиса позволяет даже новичкам в сфере онлайн-реализации автокомпонентов найти клиентов и наладить процесс взаимодействия с ними. От потенциального продавца требуется лишь пройти за 1 час простую регистрацию и загрузить информацию о предлагаемой продукции.

Маркетплейс автозапчастей Мрияр: что это такое, какие возможности есть у пользователей

Как у продавцов, так и у покупателей возникают трудности с организацией сделки купли-продажи. Первым приходится искать способы проинформировать потенциальных клиентов о своем существовании, а вторым – искать наиболее привлекательное предложение. Мрияр позволяет минимизировать затраты времени и усилий на обеспечение взаимодействия между клиентом и компанией. Продажа автозапчастей через платформу удобна и в равной степени выгодна всем участникам.

● находить детали с нужными характеристиками в непосредственной близости – для этого есть специальная опция “Ближайший товар на карте”;

● увеличивать качество обслуживания сервисных центров и мастерских, которые ориентированы, прежде всего, на местных заказчиков, но не знают, как их привлечь и проинформировать о своих услугах;

● выбрать компоненты, которые подходят по более чем 55 критериям – платформа предусматривает релевантную выдачу, автоматически изучая модель поведения пользователя. Кроме оригинальных товаров система сообщает также о продаже аналогов с требуемыми параметрами. В итоге подбор запчастей по каталогу занимает считанные минуты;

● сразу перейти на сайт продавца для оформления покупки, не сомневаясь в том, что детали есть в наличии и в нужном количестве. Это удобно, когда автозапчасти нужны срочно.