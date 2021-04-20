Когда в украинских селах появится стабильный интернет?

20.04.2021 11:00

Жители больших городов не представляют своей жизни без интернета. Особое значение он приобрел во время пандемии, когда в онлайн ушли работа, учеба и даже спорт. Другое дело в селах и небольших городках, где из-за отсутствия интернета нет таких возможностей. В лучшем случае есть мобильное покрытие, которого хватает на общение в соцсетях, но не более. Изменить ситуацию должна государственная интернет-субвенция для общин. Детали узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Жизнь без интернета

По данным Министерства цифровой трансформации, 4 миллиона украинцев живут в населенных пунктах, где нет ни одного интернет-провайдера. Еще 1,5 млн украинцев проживают в окрестностях населенных пунктов, где провайдеры есть, но стоимость подключения слишком дорогая и часто превышает несколько тысяч гривен. Всего более 17 тысяч населенных пунктов в Украине не имеют интернет-инфраструктуры. Так же к качественному подключению не имеют доступа 40% школ, 37% больниц, 92% библиотек страны.

«В основном они расположены в селах и небольших городах. Это, в частности, означает, что школы не могут организовать дистанционное обучение в период карантина, а больницы – внедрять телемедицину и полноценно консультировать онлайн», – говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Эксперты говорят, что главная причина отсутствия интернета в селах – это стоимость его проведения. Если в селе слишком мало потенциальных абонентов, оператору не выгодно тратиться на закупку сетевого оборудования.

Чтобы помочь общинам построить недешевую инфраструктуру, Минцифры запустило программу интернет-субвенций.

Деньги на подключение

В этом году на проведение интернета в селах выделили 500 млн грн. Эту сумму обещают распределить по всем регионам по пропорциональному принципу. Всего в планах в 2021 году подключить 1,5 млн украинцев, проживающих в 3 тысячах сел.

Прежде всего будут подключать населенные пункты, где нет ни одного интернет-провайдера. Инфраструктуру будут строить, чтобы обеспечить интернетом социальные учреждения – школы, больницы, библиотеки, пожарные части, ЦПАУ. Далее же операторы смогут подключать отдельные домохозяйства.

Закупки будут проводить сами территориальные общины. В них сможет принять участие любой участник рынка, который выполнит все условия тендера. Процесс будет координировать Министерство цифровой трансформации.

В правительстве обещают, что после проведения интернета социальные учреждения смогут пользоваться им два года без абонплаты.

«Поскольку инфраструктура после закупки остается в собственности оператора, мы просим обеспечить услугу без абонплаты со скоростью 100 Мбит/с для каждого социального учреждения в течение двух лет после подключения. Так мы исключим случаи, когда государство потратило десятки тысяч гривен на подключение, а в местном бюджете нет средств для абонентской платы», – объясняет руководитель экспертной группы по развитию фиксированного интернета Минцифры Андрей Набок.

Координаторы программы отмечают, что государство будет финансировать подключения с использованием волоконно-оптических технологий, то есть проводной интернет. Это современное решение, которое будет актуально еще десятки лет. Несмотря на развитие беспроводных технологий, эксперты уверены, что мобильный интернет не сможет обеспечить требования пользователей по скорости и качеству подключения.

Порядок получения субвенции

Для получения субвенции главам общин необходимо собрать информацию о покрытии оптическими сетями в их селах, наладить коммуникацию с операторами, которые работают в регионе, собрать предложения по стоимости подключения. Последний шаг – подача предварительной заявки на сайте Минцифры (thedigital.gov.ua/broadband2021). Все детали проекта также собраны на специальном сайте (bb.gov.ua).

По состоянию на 15 апреля, к программе присоединились уже более 660 общин, всего в заявках более 4,3 тысяч сел и 14,5 тысяч соцучреждения. Координаторами проекта на местном уровне являются представители областных администраций. К ним община может обратиться за информацией и поддержкой.

Важно знать, что сейчас складывается только ориентировочный перечень сел для подключения. Сразу после вступления в силу постановления КМУ, которым урегулируется порядок предоставления субвенции, начнется официальный сбор ходатайств. Все, кто подался предварительно, получит сообщение на электронную почту.

Далее Минцифры будет проверять информацию от территориальных общин о наличии сетей, анализировать нужные суммы финансирования. После получения всех заявок, Кабмин утвердит распределение средств между регионами. Последним шагом будет проведение закупок.

Если все этапы будут успешными, в этом году тысячи украинских сел впервые будут подключены к скоростному интернету. Всего в планах Минцифы до 2024 года подключить 95% учреждений социальной инфраструктуры по всей Украине.