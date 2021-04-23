В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать

23.04.2021 13:00

С 1 апреля 2021 года в Беларуси поменялись законы для операторов онлайн-казино. Постановление опубликовали на сайте Министерства по налогам и сборам РБ.

Присутствующие на белорусском рынке операторы собираются подавать пакет документов на получение лицензии. Пока разрешение на легальную работу есть только у двух компаний — GrandCasino и Parimatch. На портале Metaratings есть рейтинг лучших онлайн-казино.

Теперь согласно новому закону, осуществлять деятельность в рамках белорусской юрисдикции отныне имеют право только те операторы, которые получили в этой стране соответствующую лицензию. Любая другая деятельность по предоставлению азартных услуг без разрешения властей будет считаться незаконно и строго караться — адреса таких веб-ресурсов начнут блокировать без предупреждения.

Для работы на территории Республики Беларусь требуется локальная лицензия. Это известно еще с 2018 года, потому данное постановление можно рассматривать как окончательную попытку регуляции рынка. По мнению экспертов рынка ряд онлайн-казино столкнется с некоторыми сложностями, на решение которых может понадобиться пару месяцев, однако все лидеры индустрии в строю и свои позиции не теряют.