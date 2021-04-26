Все рубрики раздела
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине
Украинская Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала шестую лицензию на организацию и проведение азартных игр в Интернете. Владельцем разрешения стала компания «Конкуэрор», владеющая правами на бренд Vulkan Casino.
В КРАИЛ сообщили, что лицензию выдали порталу с доменным именем vulkancasino.ua. Основатель компании — Darlox Ltd, фирма, которая находится на Британских Виргинских островах. На сайте Комиссии сказано, что Darlox Ltd занимается разработкой программного обеспечения. Бенефициарный собственник «Конкуэрор» — Станислав Руденко, гражданин Украины.
Напомним, что до этого лицензии на проведение азартных игр в Интернете от КРАИЛ получили ООО «Спейсикс», компании «Геймдев», «Париматч», «Фьорст Элемент» и ООО «Букмекерская контора Фавбет». Сейчас многие предлагают турниры с призовым фондом в казино, список которых есть на портале Metaratings.
Также ранее мы сообщали, что КРАИЛ приняла решение выдать лицензию на организацию и проведение азартных игр в Интернете ООО «Слотс.ю.ей». Это бренд организатора азартных игр Slotoking.
С момента получения уведомления лицензиату отводят 10 дней на оплату разрешения. Бенефициар компании ООО «Слотс.ю.ей» — Павел Журило.
Теги: Украина, Интернет, азартные игры, лицензия
- В Симферополе обнаружили виртуальное казино
- Игорный бизнес ушел в тень
- Google "поселила" на картах панорамные снимки арен Евро-2012
- У Минобразования появилась страница в Twitter
- Исследование: 47% населения Украины имеют доступ к Интернету дома
- В Луганске взяли "интеллектуального" вора: на нелегальном контенте был чудесный заработок
- Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты09:00
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека08:00
- В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)15:00
- В ОРДЛО пропала связь Vodafone13:00
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта10:00
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля13:00
- Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"10:00
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию17:00
- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля12:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- Киевское "Динамо" досрочно отобрало у "Шахтера" звание чемпиона Украины (ВИДЕО)10:00
- Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты09:00
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека08:00
- Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая17:00
- В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)15:00
- В ОРДЛО пропала связь Vodafone13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля11:00
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта10:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- В ОРДЛО пропала связь Vodafone
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming
- Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта
- На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия
- В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)
- На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов