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Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании
Председатель КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины) Иван Рудый рассказал о защите прав граждан в рамках реформы игорного бизнеса. После легализации игорного бизнеса деятельность недобросовестных компаний, обманывавших игроков, была пресечена.
Иван Рудый рассказал о механизмах, которые будет применять КРАИЛ для борьбы с негативным влиянием азартных игр. В Украине собираются ввести идентификационную карточку игрока, в которой будут указывать персональные данные гемблера. На основании этого документа будут делать вывод о том, можно ли его допускать к автоматам и другим развлечениям. Отдельно будут вести реестр игроков, которым запрещен вход в заведения.
В Украине будут реализовывать практику самоисключения. Сам гемблер или его родственники смогут подать заявку в КРАИЛ на ограничение доступа к азартным играм. Орган вправе принять запрос и запретить гемблеру азартные игры на срок от шести месяцев до трех лет.
На вебинаре «Первые кейсы легализации игорного бизнеса в Украине» первый заместитель главы консультационно-экспертного совета при комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум отметил следующее:
«Наша задача — показать мир азартных игр как нормальное явление, вид досуга, а не что-то злачное, полузаконное. Безусловно есть аспект лудомании, когда игроки не контролируют себя и проигрывают чрезмерно, но мы не собираемся пускать эту проблему на самотек. Вопрос игромании для нас новый, мы серьезно относимся к этому побочному фактору азартных игр, сейчас не хватает пока специалистов в этом направлении, но этот процесс живой, и мы обязательно будем продвигаться в решении проблем игроманов, а также думать над тем, как их ограничить от побочного действия игрового процесса.
Мы также планируем реализовать систему онлайн-монтиринга, благодаря которой сможем препятствовать игре конкретного игрока. Это будет единая база, к которой будут подключены все игровые заведения как офлайн, так и онлайн.»
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Теги: зависимость, азартные игры, защита
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- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
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- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
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